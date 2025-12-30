A Coruña se dejará ilusionar por Reinventio, un espectáculo "sorprendente" que une magia, circo y danza

Presentación del espectáculo Reinventio en el teatro Colón Javier Alborés

Nada mejor para empezar el año que una buena dosis de ilusión. Sobre todo cuando esta viene de la mano de un nuevo espectáculo, Reinventio, que con su mezcla de disciplinas (magia, circo, danza y música) promete ser "sorprendente" y encandilar a todos los públicos en esta época de festividades.

Así lo aseguró esta mañana el director del espectáculo, Martín Varela, en su presentación en el teatro Colón, que acogerá las tres funciones en A Coruña del mismo entre los días 3 y 4 de enero. El responsable señaló que estaba emocionado de cara a que los coruñeses disfruten de un evento que ya ha pasado por todas las ciudades de Galicia a excepción de A Coruña y Santiago, donde terminará la gira, y lo definió como un espectáculo "sorprendente" por su fusión de ramas artísticas: "O que máis nos di a xente é que non se espera todo o que sucede". Además de esta extraña unión de formatos, Reinventio también es narrativo, pues cuenta una historia sobre la recuperación de la ilusión, explicó.

Varela estuvo acompañado en la presentación por Laura Seoane, directora del IMCE; Belén do Campo, delegada territorial de la Xunta; y Andrew Noronha, uno de los malabaristas. Seoane destacó así que para el Ayuntamiento "é un pracer acoller un evento que chega no momento máis adecuado co Nadal".

Por su parte, Belén do Campo dijo que "é un honor para a Xunta patrocinar esta clase de eventos", señalando lo "satisfactorio que é que sexa un formato e unha produción galega, pensada para o gran público". "Desde a Xunta queremos seguir apostando por esta clase de formatos que fan cidade e Galicia", apostilló, al destacar que celebrar esta clase de espectáculos también dejan un impacto positivo en el comercio y el turismo de la ciudad. Las entradas ya están disponibles en Ataquilla.com.