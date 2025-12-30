Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña cerrará el segundo año más cálido desde que hay registros y el más lluvioso del siglo

Este 2025 finalizará con 16 grados de temperatura media, 0,5 menos que el más caluroso de la serie histórica, 2023

Dani Sánchez
Dani Sánchez
30/12/2025 06:28
Los coruñeses, ayer, aprovecharon los últimos rayos de sol del año
Los coruñeses, ayer, aprovecharon los últimos rayos de sol del año
German Barreiros
A Coruña parece haberle cogido gusto a la plata. Por lo menos, así lo constatan los registros meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la ciudad en base a las cifras de récord de temperaturas registradas durante este 2025. Tan solo en los primeros seis meses del año, cuatro de ellos subieron al ‘top 5’ de los más calurosos desde que hay registros, y, en el caso de enero, abril y junio, se hicieron con la medalla de plata.

Esta tendencia, aplicada en una subida exponencial de temperaturas durante el último lustro, se siguió evidenciando a partir de junio, con valores por encima de lo que suele acostumbrar la ciudad en otoño, e incluso invierno. Tanto es así que la urbe herculina cerrará este curso 2025 como el segundo año más cálido desde que la Aemet tiene registros, o lo que es lo mismo, desde el año 1931.

Uno de los episodios de lluvia, en los primeros días de noviembre

A Coruña se prepara para el invierno tras cerrar el noviembre con más días de lluvia de la década

De esta forma, A Coruña se despedirá un año en el que la temperatura media subió a los 16 grados. Desde 1931, solo hubo un curso que llegó a ese valor, 2023, que cerró el año con 16,5 de media. Así, este 2025 supera a 2022 y 2024, con 15,9 de media ambos, y a 1997, el último que se había colado entre los cinco más calurosos de la serie histórica, con 15,8.

Fin a la tendencia seca

No obstante, la ciudad coruñesa no despide un año récord solo en temperaturas por encima de lo normal, también en cuanto a precipitaciones, un dato que rompe por completo con la tendencia seca de los últimos años. Con un acumulado total de 1.268 litros por metro cuadrado, la urbe registró el curso más lluvioso en lo que va de siglo XXI.

El termómetro bajó de los diez grados en varias jornadas del pasado mes de octubre

A Coruña cierra el mes de octubre más seco y el segundo más frío del último lustro

Los primeros valores anómalos en cuanto a precipitaciones no llegaron hasta abril, un mes en el que, los termómetros subieron a la par que las presas, cuando hasta en cuatro días consecutivos se registró una precipitación acumulada superior a los 15 litros por metro cuadrado y, además, la lluvia estuvo presente en el 50% de los días del mes. Un aspecto que se hizo notar en plena Semana Santa, donde solo un tercio de los pasos tradicionales pudieron hacer su recorrido habitual a causa de las precipitaciones o, por lo menos, riesgo de ellas.

Aun así, la urbe registró grandes picos que, aunque no colocó al mes ni siquiera entre los diez más lluviosos desde que hay registros, sí lo era desde 2016, con un acumulado total de 120,4 litros por metro cuadrado, un 37% más lluvioso de lo normal en esta época del año, al contrario de lo que expone el refranero español. Sin embargo, cabe destacar que si algo tiene el mes de abril es que la inestabilidad meteorológica es una de las grandes protagonistas, por lo que se puede pasar del sol a la lluvia en cuestión de minutos.

A Coruña cierra el enero más lluvioso desde 2016 y el cuarto de la serie histórica

Durante el resto de la primavera y el verano, la lluvia no fue especialmente protagonista. Sí lo fue en el último mes completo de otoño: noviembre. En total, un 80% de las jornadas de noviembre fueron pasadas por agua. Con respecto a los años anteriores, solo 2023 registró los mismos días de lluvia que este curso en la última década.

Ya con los valores de diciembre, un mes que empezó con la tónica lluviosa de noviembre y en el que, tras la llegada del invierno, el frío volvió a ser protagonista, los 1.268 litros sitúan al año como el más lluvioso del siglo, tan solo a ocho de entrar en ‘top 5’ y a 131 del más mojado de la historia, 1959.

Los años más cálidos de la serie histórica
Los años más cálidos de la serie histórica
Elaboración propia
