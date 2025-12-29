Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Un coche se sale de la vía y obliga a cerrar Santo Tomás una hora

El corte obligó a desviar varias líneas de bus

Abel Peña
Abel Peña
29/12/2025 18:07
Bomberos en Médico Durán
Bomberos en Médico Durán
A.G.
El conductor resultó ileso, pero el siniestro causó severas retenciones en el barrio de Monte Alto durante más de una hora, obligando a desviar varas líneas de bus. El suceso tuvo lugar a las cuatro de la tarde en la calle Santo Tomás, a la altura del número 18, en sentido subida. 

Por motivos que todavía se desconocen, el sujeto perdió el control de su vehículo y se estrelló. Esto obligó a cortar la calle durante hora y media mientras los bomberos retiraban el vehículo y limpiaban la calzada. 

