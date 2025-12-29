Mi cuenta

A Coruña

Rueda cierra 2025 con cambios en la Xunta: Lete Lasa es sustituido por el coruñés Roberto García

Redacción
29/12/2025 15:49
El concejal popular Roberto García y el portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo
El concejal popular Roberto García y el portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo
Javier Alborés
El hasta ahora jefe del Servicio Provincial de Deportes en A Coruña es licenciado en Educación Física y Deporte y cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión deportiva, administración pública y educación física El Consello de la Xunta en su reunión de hoy acordó el nombramiento de Roberto García Fernández como secretario general para el Deporte, dentro del organigrama de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes. 

Roberto García nació en 1965 en A Coruña. Es titulado en Educación Física y Deporte con maestrías en Alto Rendimiento Deportivo, Deporte Especial y Gestión Deportiva, entre otra formación especializada. 

En 2009 asumió la Jefatura de Servicio Provincial de Deportes en A Coruña, cargo que ejerció hasta la actualidad. Previamente fue técnico municipal de Deportes y monitor de escuelas deportivas municipales en Arteixo, además de profesor de Educación Física y preparador físico en el Real Club Deportivo de Lana Coruña Fabril. 

Fue también concejal en A Coruña desde 2019 y portavoz municipal en Arteixo entre 2005 y 2009. 

