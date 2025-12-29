Roban durante la madrugada en una librería de Agra do Orzán

El dueño de la librería limpia los cristales rotos de su establecimiento German Barreiros

A Coruña ha registrado un nuevo robo con fuerza de madrugada. Esta vez le tocó a la Librería Ramos, en el cruce de Andrés Gaos con Fuente Álamo, que amaneció con el cristal de su puerta roto.

El librero asegura que apenas se causaron daños en el interior, y que los ladrones (en el caso de que fueran más de uno), tan solo se llevaron una caja con llaves. "Es la primera vez en los diez años que llevo abierto que me pasa", comenta.

Este incidente se suma a muchos otros pequeños robos en vehículos y establecimientos que han estado afectando a la ciudad en los últimos días. Aunque la Policía Nacional detuvo a un sospechoso tras el robo de una óptica en Os Mallos, la racha no ha cesado.