A Coruña

Roban durante la madrugada en una librería de Agra do Orzán

El ladrón tan solo se llevó una caja con llaves

Abel Peña
Abel Peña
29/12/2025 11:09
El dueño de la librería limpia los cristales rotos de su establecimiento
El dueño de la librería limpia los cristales rotos de su establecimiento
German Barreiros
A Coruña ha registrado un nuevo robo con fuerza de madrugada. Esta vez le tocó a la Librería Ramos, en el cruce de Andrés Gaos con Fuente Álamo, que amaneció con el cristal de su puerta roto.  

El librero asegura que apenas se causaron daños en el interior, y que los ladrones (en el caso de que fueran más de uno), tan solo se llevaron una caja con llaves. "Es la primera vez en los diez años que llevo abierto que me pasa", comenta. 

Coche dañado en la calle Puerto Rico

Roban en tres coches aparcados en una calle de Os Mallos

Más información

Este incidente se suma a muchos otros pequeños robos en vehículos y establecimientos que han estado afectando a la ciudad en los últimos días. Aunque la Policía Nacional detuvo a un sospechoso tras el robo de una óptica en Os Mallos, la racha no ha cesado. 

Cristal roto en el Bar 23 de Ángel Senra

Continúa la ola de robos en Os Mallos: irrumpen en un bar

Más información
