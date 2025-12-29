Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Receta | Rodaballo al horno con berberechos y salsa de cava

Redacción
29/12/2025 06:24
Receta de rodaballo con berberechos y salsa de cava
Receta de rodaballo con berberechos y salsa de cava
Ingredientes 

  • Un rodaballo entero 
  • 400 gramos de berberechos 
  • Un cuarto de taza de cava 
  • Cuatro dientes de ajo 
  • Perejil, sal y aceite 

Elaboración 

Lo primero que hay que hacer es limpiar muy bien los berberechos. Se ponen a remojo en agua fría una media hora para que suelten la arena o suciedad que puedan traer y se enjuagan en agua fría corriente tras sacarlos poco a poco. Luego se vuelven a remojar en agua con sal y se dejan reposar durante una hora en la nevera. 

Nos ponemos entonces a cocinar. Precalentamos el horno a 180 grados y se coloca en una fuente el rodaballo y los berberechos limpios. Se baña tanto el pescado como el molusco con todo el cava. 

A continuación, se espolvorea con ajo picado y perejil y un buen chorro de aceite y se hornea durante unos 25 minutos, o hasta que los berberechos abran y el pescado esté en su punto. 

Se sirve junto a la deliciosa salsa que queda del cocinado.

