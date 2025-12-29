¿Qué le piden los barrios de A Coruña a Inés Rey para 2026?

Las directivas de las asociaciones vecinales brindan en El Ideal Gallego por un 2026 mucho más satisfactorio para los barrios Quintana

Eso de que la alegría va por barrios no se ajusta demasiado a la realidad en A Coruña, donde muchas zonas tienen cuentas pendientes o deseos incumplidos desde hace años. Al menos, eso es lo que se puede deducir del brindis de Fin de Año de las asociaciones vecinales, un evento que organiza El Ideal Gallego y que se ha convertido también en todo un foro del movimiento asociativo.

Llama la atención que, de las 16 entidades que accedieron a reunirse con sus homólogos, solamente dos, Entre Rondas y la Sagrada Familia dicen que lo que pidieron a finales de 2024 se cumplió a lo largo de 2025. El resto siguen esperando que alguno de los gobiernos locales, fuera del color que fuera, acceda a demandas que, en muchos casos, se remontan a bastantes años atrás.

La conexión del transporte público con los hospitales es un tema recurrente y que preocupa

Otra de las cuestiones que inquieta, tanto en las zonas tradicionales o más céntricas como a las periféricas, es el transporte y la conexión con los hospitales. Más líneas, mejores frecuencias o recuperar itinerarios desaparecidos son algunas de las necesidades que detectan los barrios. Por lo tanto, también son el objeto de deseo de cara al próximo 2026. Curiosamente, el Ayuntamiento ya hizo una extensa ronda de contactos y consultas por cada punto de la ciudad, de cara a la creación del servicio de transporte público del futuro.

Un síntoma de crecimiento de la ciudad es que, por primera vez, en el brindis de asociaciones vecinales de El Ideal Gallego está presente Xuxán. María Sierra, la primera presidenta de la historia de un barrio todavía en creación, acudió para alzar la copa. Evidentemente, también es uno de los barrios con más cosas que pedirle al nuevo año.

La celebración de las fiestas de barrio y su organización pone de acuerdo a casi todos en que fue un acierto

En el foro entre asociaciones con motivo del brindis, en lo que prácticamente todos se pusieron de acuerdo es en señalar a las fiestas de barrio como uno de los mayores aciertos del Ayuntamiento de A Coruña durante este 2025. De hecho, en una encuesta publicada por este diario, la fórmula ideada para subvencionar los festejos superaba el notable.

Por otra parte, ACAV, Agrupación Coruñesa de Asociacións Veciñais, también quiso compartir un deseo de cara al nuevo año: “Un jarabe para la alcaldesa, cuyos ingredientes sean respeto, diálogo, serenidad, eficacia, responsabilidad y honradez. A ver si con cucharilla entiende de una vez que todos los coruñeses son iguales y merecen que se les trate como tales”.

Un ejemplo de que todo es posible y de cómo el movimiento vecinal consigue sus demandas en ocasiones lo tuvieron en 2025 los vecinos de las Casas de Franco, que llevaban más de un año de protestas y matices al proyecto para la zona.

1. A ZAPATEIRA

Las líneas de bus, el saneamiento y mayor alumbrado y seguridad

“Nos gustaría que mejore la frecuencia de los buses y una ampliación de las líneas de bus hasta el barrio. Además, como reivindicaciones habituales, también pedimos el saneamiento del barrio, la construcción de aceras y más alumbrado público y seguridad”.

2. SAN PEDRO DE VISMA

Comprensión del Ayuntamiento y talante en el trato con los vecinos

“2025 ha sido bastante decepcionante. Necesitamos que el Gobierno local nos demuestre mayor coherencia y rigor. Deseamos que tengan mayor sensibilidad con los vecinos, que entiendan nuestras demandas realistas, que haya comunicación fluida y sincera, que se pongan plazos en el tiempo para la ejecución de las demandas”.

3. A FALPERRA

El funcionamiento de las escaleras, conexión con los hospitales y seguridad

“Que las escaleras de Maestro Clavé funcionen adecuadamente, una línea de bus que nos conecte con el hospital Abente y Lago, más vigilancia policial para controlar problemas como el que hay en el parque de Santa Margarita. Finalmente, la dinamización de la zona del mercado de Santa Lucía”.

4. OS MALLOS

Recuperación de antiguas líneas de bus, así como el control de las drogas

“Recuperar la línea de bus y, a ser posible, sumar una más para unir el barrio con los hospitales. Por otro lado, que cesen los problemas con las drogas, porque empieza a ser una preocupación. La gente joven, que no vivió lo que fueron los 80, tiene que ser educada para que no siga el consumo”.

5. SAGRADA FAMILIA

Seguir progresando adecuadamente y la llegada de la ronda peatonal

“Lo primero que tenemos que hacer es agradecer lo que han hecho en el barrio. En 2026, a los vecinos de la Sagrada Familia nos gustaría ver la peatonal acabada, seguir trabajando en el tema de la seguridad como hasta ahora se ha hecho, y la limpieza para seguir avanzando adecuadamente”.

6. LOS ROSALES

Los mismos temas que preocupan a los vecinos desde 2019 siguen vigentes

“Llevamos pidiendo lo mismo desde 2019: el arreglo del Camino del Cura, la ladera de San Pedro, los viales de Emilio González López, baños de obra o un local para la asociación de vecinos”.

7. O CASTRILLÓN

El proyecto del microbus para solventar los problemas de accesibilidad

“Nos encantaría un servicio de minibus para los barrios, que se implemente para cumplir con los deseos de los vecinos. Es una solución que vemos factible.

8 MATOGRANDE

Poner fin a los atropellos de los últimos meses con una mejor iluminación

“Nuestro mayor deseo es que nuestro barrio esté más iluminado y, especialmente, los pasos de peatones, para que nunca más tengamos que sufrir los atropellos de los últimos meses”.

9. CIUDAD VIEJA

La movilidad, ya sea por la seguridad de los vecinos o por la tranquilidad del barrio

“Repetimos deseos estancados en el tiempo: una verdadera peatonalización, el funcionamiento de la Casa Veeduría o la mejora de infraestructuras como la fibra óptica. El pavimento está destrozado, y es urgente una reparación para evitar caídas”.

10. XUXÁN

Por primera vez tiene una asociación vecinal que les represente oficialmente

“Nuestros deseos son un bus urbano para el barrio y que se tengan en cuenta las alegaciones presentadas al PGOM, así como al plan parcial. Además, continuar la línea iniciada en el mantenimiento del barrio”.

11. ENTRE RONDAS

La zona que abarca desde la ronda de Nelle a la ronda de Outeiro

“Queremos terminar con las obras de la calle Agra do Orzán y también arreglar la calle Pascual Veiga. Otra petición para el año que empieza es recuperar el antiguo molino de A Gramela”.

12. NOVO MESOIRO

El barrio periférico sigue con la biblioteca en el punto de mira desde hace años

“Son cuatro nuestras peticiones para 2026: que la alcaldesa visite más nuestro barrio, la construcción de la biblioteca, porque el tiempo pasa y los niños crecen; una nueva línea de bus y solucionar el transporte, así como el control de calidad de la obras y reparaciones”.

13. BARRIO DE LAS FLORES

Cuestiones deportivas, recreativas y de puesta en valor del Flores Rock

“Nuestros deseos para 2026 son conseguir la pista deportiva, la renovación del parque central con merendero y accesos, que se haga un estudio para su replantación. Que se solucione el desnivel entre los colegios María Pita y Ramón de la Sagra, que se cumplan los plazos del plan director y que el Flores Rock siga creciendo”.

14. EIRÍS

La visibilidad del barrio y las reivindicaciones de los vecinos de Monte Mero

“Después de sufrir muchos años de abandono, como otros muchos barrios de la periferia, tanto el Ayuntamiento como la Xunta solamente se acuerdan de Eirís para arrasarlo, y para expulsar a los vecinos y dejar a doscientas personas en la calle. Monte Mero ya existe, Monte Mero resiste”.

15. SECTOR 7

La claridad para los proyectos de la zona y la humanización del entorno del Recinto Ferial

“Nuestro deseo para el año 2026 es que se acaben las disculpas, los retrasos y justificaciones absurdas para que el proyecto de urbanización esté finalizado. Deseamos zonas verdes, de paseo e infantiles, que ya deberían estar hechas. Necesitamos y queremos ser un barrio más humanizado”.