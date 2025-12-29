Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

PSOE y BNG firman su segundo acuerdo presupuestario

La alcaldesa, Inés Rey, agradeció el diálogo ofrecido por los nacionalistas y la labor del equipo negociador socialista

Abel Peña
Abel Peña
29/12/2025 16:55
Acuerdo
Acuerdo
EC
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Este año, los presupuestos se aprobaron por las bravas. la alcaldesa, Inés Rey, decidió llevar adelante una cuestión de confianza que permitió que las cuentas de 2025 fueran a su hechura, sin contar con el BNG, En ese momento, parecía que los puentes estaban rotos. 

Sin embargo, el BNG mantuvo la tranquilidad y el portavoz, Francisco Jorquera, soportó las críticas del PP por no sumarse a la moción de cesura. A lo largo de este año se han vuelto a tender puentes que ayer se concretaron en la firma del acuerdo presupuestario, es segundo en lo que va de mandato.

 Nada más estampar su firma en el acuerdo, Jorquera alabó la actitud de diálogo del PSOE para alcanzar un entendimiento que evita una nueva subida de las tasas (de casi todas) y avanzar en control democrático recuperando las competencias del pleno sobre las cuentas y los presupuestos participativos. Además, el Gobierno local acepta la mayor parte de las propuestas nacionalistas.

Hay que decir que muchas de ellas ya estaban en la carpeta socialista, como la vivienda, los barrios, movilidad, medio ambiente, pequeño comercio, turismo sostenible o la regularización de servicios públicos.

Jorquera está a favor de la política útil, pero quiso marcar distancias. "Con este acordo, o BNG non compromete o seu voto favorabel aos orzamentos. Facemos posíbel que A Coruña teña uns novos orzamentos", declaró.

Por su parte, Rey agradeció la labor de su número dos y concejal de Hacienda, José Manuel Lage, y de la concejala de Infraestructuras, Nereida Canosa, que formaron la comisión negociadora que permitió el acuerdo de estos presupuestos. Son los segundos más altos de toda la historia de A Coruña.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Residencia universitaria Elvira Bao

A Coruña contará con una segunda residencia universitaria
Abel Peña
La iniciativa se presentó este lunes

Más de 600 artistas cantarán por la paz en el Coliseum el 11 de enero
Noelia Díaz
Balneario de Arteixo

La Xunta amplía en más de 300.000 euros su inversión en la Casa de Baños de Arteixo
Noelia Díaz
Manifestación en Suevos

Una resolución especial deja a Suevos libre de camiones hasta el 30 de junio
Noelia Díaz