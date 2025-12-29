PSOE y BNG firman su segundo acuerdo presupuestario

Acuerdo EC

Este año, los presupuestos se aprobaron por las bravas. la alcaldesa, Inés Rey, decidió llevar adelante una cuestión de confianza que permitió que las cuentas de 2025 fueran a su hechura, sin contar con el BNG, En ese momento, parecía que los puentes estaban rotos.

Sin embargo, el BNG mantuvo la tranquilidad y el portavoz, Francisco Jorquera, soportó las críticas del PP por no sumarse a la moción de cesura. A lo largo de este año se han vuelto a tender puentes que ayer se concretaron en la firma del acuerdo presupuestario, es segundo en lo que va de mandato.

Nada más estampar su firma en el acuerdo, Jorquera alabó la actitud de diálogo del PSOE para alcanzar un entendimiento que evita una nueva subida de las tasas (de casi todas) y avanzar en control democrático recuperando las competencias del pleno sobre las cuentas y los presupuestos participativos. Además, el Gobierno local acepta la mayor parte de las propuestas nacionalistas.

Hay que decir que muchas de ellas ya estaban en la carpeta socialista, como la vivienda, los barrios, movilidad, medio ambiente, pequeño comercio, turismo sostenible o la regularización de servicios públicos.

Jorquera está a favor de la política útil, pero quiso marcar distancias. "Con este acordo, o BNG non compromete o seu voto favorabel aos orzamentos. Facemos posíbel que A Coruña teña uns novos orzamentos", declaró.

Por su parte, Rey agradeció la labor de su número dos y concejal de Hacienda, José Manuel Lage, y de la concejala de Infraestructuras, Nereida Canosa, que formaron la comisión negociadora que permitió el acuerdo de estos presupuestos. Son los segundos más altos de toda la historia de A Coruña.