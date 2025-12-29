Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 29 de diciembre?

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
29/12/2025 06:32
Belén municipal
El belén municipal de María Pita
Javier Albores
A Coruña inicia la última semana de este 2025 con una programación navideña protagonizada por los niños y el humor. Así, a las 16.30 el centro cívico de Elviña acogerá la fiesta infantil de Navidad, que a las 17.30 se celebrará en Palavea

Guía completa de la Navidad en A Coruña

Más información

En el ciclo de títeres del Fórum Metropolitano se podrá disfrutar de 'Tita' y en el teatro Colón Javier Veiga, Rober Bodegas y David Amor se suben al escenario con 'Esfínter 5'. 

Esfínter 5, con Javier Veiga, David Amor y Rober Bodegas

Navidad en A Coruña: Esfínter 5 y títeres

Más información

Además, en la plaza de María Pita volverá a abrir el mercadillo de Navidad, de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00 horas, y en los jardines de Méndez Núñez se podrá disfrutar de atracciones como el tren de Papá Noel, coches de choque o camas elásticas. 

Atracciones navideñas en Méndez Núñez

Camas elásticas, coches de choque o globos giratorios o tirantes: las atracciones de Navidad de A Coruña ya toman forma en Méndez Núñez

Más información

A las 21.00 horas en el Palacio de la Ópera resonarán las notas de las partituras más icónicas de John Williams y Hans Zimmer con el homenaje a los dos maestros de la mano de la Hollywood Symphony Orchestra. 

John Williams & Hans Zimmer - Hollywood Symphony Orchestra

Más información

El belén del acuartelamiento de Atocha, con sus 300 piezas artesanales fabricas por el teniente músico Alejo Sanchís Mompó, abre de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas. 

Belén del acuartelamiento de Atocha

Más información

Mientras, en el Palacio de Municipal de María Pita también se podrá disfrutar del belén de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. 

Belén municipal

Belén municipal de A Coruña

Más información

La pista de hielo del muelle de Batería de A Coruña estará también abierta, de 11.00 a 23.00 horas. 

Pista de hielo en A Coruña

Pista de hielo en A Coruña

Más información

En Marineda City terminan las tardes de ilusión de la plaza Emilia Pardo Bazán. Este lunes, a las 17.00 horas, se podrá disfrutar de 'A illa sen tesouro'. Además, en la plaza exterior está instalado su mercadillo de navideño, lleno de pequeños tesoros. 

marineda city

Programación completa de Navidad en Marineda City

Más información

El Zara de la calle Compostela ofrece a los visitantes una verdadera oficina postal mágica, con trenes y centenares de cartas, en la que los más pequeños pueden pasar el tiempo pintando. 

Así es por dentro la tienda pop up navideña de Zara en A Coruña

Pop Up navideño en Zara

Más información

El programa de Navidad del Muncyt cuenta todos los días con talleres infantiles a las 11.15 horas, dirigido a público infantil de entre 6 y 12 años. También está en marcha la yincana 'Gabinetes de curiosidades: un mundo mágico y misterioso', a las 13.15, 16.00 y 18.00 horas. 

Talleres de manualidades con temática navideña

El Muncyt de A Coruña celebra la Navidad con actividades especiales

Más información

El centro comercial Coruña The Style Outlets ofrece a las 12.30 horas espectáculos de magia para todas las familias. 

Coruña The Style Outlets en Fin de Año y Reyes: ampliación de horario y mucha magia

Más información

En Oleiros se podrá disfrutar de la pista de hielo de la Polideportiva de la II República de Perillo en horario de 11.00 a 23.00 horas y también de las atracciones de la plaza de Esther Pita, de 11.00 a 22.45 horas. 

Atracciones infantiles y actividades de Navidad en Oleiros

Más información

El Wintercircus de Culleredo ofrece una sesión a las 18.30 horas, en un Paseo Marítimo de O Burgo en el que está también instalado el Winterpark. 

Winter Park de Culleredo

Winter Park en Culleredo

Más información

El Mercado de Navidad del Paseo Fluvial de Arteixo abrirá este lunes de 17.00 a 21.00 horas y las bibliotecas central y de Meicende tendrán actividades de 10.00 a 13.00 horas. En Arteixogo Nadal el turno de este lunes, de 17.00 a 20.00 horas, será para el taller de adviento de Reyes y 'Foto Irmáns', junto con el espectáculo 'Music Patrol'. Además, en el Auditorio Manuel Murguía se celebrará a las 19.30 sesión de teatro familiar, con el Obradoiro Municipal interpretando 'Conto de Nadal'. 

Así será la Navidad en Arteixo: mercadillos, Papá Noel, Cabalgata y fin de año con la París de Noia

Más información

Bergondo se adelanta al fin de año con su fiesta de 'Badaladas' en el pabellón de Guísamo. De 17.00 a 19.00 horas habrá hinchables, talleres y animación y a partir de las siete de la tarde la fiesta contará con un Cuentacuentos de Navidad y el anticipo de las campanadas de Nochevieja.

Navidad en Bergondo: programación completa

Más información
