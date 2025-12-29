MEU | “No estamos aquí para hacernos ricos, sino para pasárnoslo bien”

Los integrantes de MEU Quintana

La vida hizo que hace 16 años tuvieran que poner un punto y seguido a su trayectoria, con un tercer disco que tenía que suceder a ‘What’s Up’ y ‘Did you hear?’, pero que nunca pudo terminarse. El pasado 2023, MEU volvía a los escenarios, en el marco de Noites do Porto, y advertían que no iba a ser cosa de un día.

La sexta edición de Noites do Porto arrancará en San Juan y se extenderá durante 15 días Más información

Y así ha sido. Dos años después de aquella cita, la banda coruñesa formada por Nacho Mora, Ricardo Saavedra, Mikelini, Alejandro González y Alberto Dopico prepara nuevo disco, que verá la luz a finales de enero, aunque Mora explica que el adelanto no se hará esperar.

¿Qué podemos esperar del disco y, sobre todo, para cuando?

A finales de enero. El 8 sale el single y la última semana de enero, sobre el 23, sale el disco. Estará disponible en plataformas y en vinilo. La presentación del disco en Coruña será, en principio, en mayo. Y el disco supongo que es la continuación de lo que veníamos haciendo, pero con 16 años de diferencia (sonríe), con la evolución que eso implica también en las canciones, en la sonoridad... aunque siguen siendo, básicamente, las mismas influencias que había, desde música británica de finales de los 70 hasta los 90.

¿Y cómo ha cambiado el proceso de composición desde la última vez que afrontaron un disco?

Claro, ahora con lo que ha avanzado la tecnología... efectivamente, antes las canciones, las que hacía yo o las que hacía Ricardo, se llevaban al local semidesnudas y allí se trabajaban conjuntamente. En este disco, la mayoría las hice en casa, grabé todo y luego les entregaba el producto medio acabado (ríe). En el estudio grabamos voces, baterías, guitarras, bajos... pero la mayoría de teclados, incluso alguna guitarra y bajo, está todo grabado en casa.

¿Serán todos temas nuevos o rescatan alguno de aquel tercer disco que no llegó a ver la luz?

Estuvimos revisando temas de las maquetas del tercer disco, incluso rehaciéndolos, partiendo de la misma base, cambiando melodías... Al final, para este disco, teníamos una colección como de 20 canciones de las que tuvimos que descartar. La verdad es que los descartes fueron casi todas, la mitad, de las que recuperamos. Así que sí, son todas compuestas entre el 24 y el 25.

Al revisitar esos temas que quedaron sin publicar en 2009, ¿notan mucho cambio en el grupo?

Hay cambios. Yo soy bastante subjetivo (sonríe), a lo mejor para mí hay una diferencia y luego no lo es tanto para quien lo escucha. Sí, supongo que hay menos influencias clásicas y hay alguna influencia más moderna, no sé si es fácilmente detectable por alguien de fuera y a lo mejor dice “esto suena parecido al primer disco” o “esta canción suena a algo del segundo”... pero sí creo que se nota algo de dejar ciertas influencias más clásicas por unas más modernas. Más modernas... quiero decir, no vamos a hacer reguetón ahora (ríe), más modernas en el ámbito que nos movemos, principalmente música con influencias anglosajonas.

Cuando volvieron en 2023, Saavedra nos decía que no era cosa de un día. El disco lo confirma.

Sí. Tampoco es que haya un plan definido. Pero es verdad que, como yo vivía en Madrid, MEU estaba ahí aparcado. Siempre quedó esa espinita del tercer disco. Pero nunca nos enfadamos ni nada. No hubo una separación formal de decir “hasta aquí llegó MEU”. Al volver yo a Galicia dijimos “vamos a retomarlo donde lo dejamos”. Ya estoy trabajando en canciones nuevas para un siguiente disco (ríe), así que espero que no haya que esperar otros 16 años.

¿Ha cambiado mucho la escena en 16 años?

Cuando sacamos el segundo, de repente toda la escena alternativa de España cantaba en castellano y nosotros en inglés. Nadábamos un poco al margen. Hoy es mucho más exagerado. Los grupos que cantan en inglés que suenen en algún lado son una rara avis. Y luego está el tema conciertos... Cuando MEU echó el freno, aún existían conciertos y giras en salas. A día de hoy es una minoría, los festivales han fagocitado todas las propuestas. Tienen su huequito para alguna propuesta alternativa. Lo que mal llamaban festivales indie son ya mainstream. Si alguien despierta de un coma de principio de siglo, no reconoce la escena musical en España.

Otra cosa que ha cambiado es el auge de las redes sociales.

(Suspira) Sí, claro, esa es otra. MEU no teníamos ni página de Facebook. Al volver tuvimos que hacer una cuenta de Instagram para muchas cosas de promoción. Pero en el grupo, yo no tengo redes, Mikelini tampoco, Delpi (Dopico) tampoco las usa... somos bastante cavernícolas en eso (ríe). Alguna vez nos preguntan “¿Por qué no os hacéis una cuenta de TikTok?”. Si viene con community manager... Aparte de que somos unos señores mayores (ríe), entiendo que el sello o el manager nos sugieran que manejemos las redes, pero como tampoco estamos en esto para hacernos ricos y famosos, sino por la motivación intrínseca de hacer música y pasárnoslo bien, y disfrutar, pues no nos vemos en la obligación de entrar en ese círculo de crear contenido. Los algoritmos te obligan a estar permanentemente creando contenido y no tenemos mucho vicio de esas cosas. Nos ha pillado caminando en la otra dirección, a ver si hay un cambio de ciclo y nos pilla en la buena (ríe).

Mencionaba una presentación en Coruña, ¿habrá gira?

Estamos trabajando en ello. Habrá gira por Galicia, pero lo que te comentaba antes, hacer gira de salas, a día de hoy, es dificilísimo. Yo voy a conciertos de gente fabulosa que están medio vacíos. Intentaremos tocar en algún festival, que es lo que toca en estos tiempos, y nosotros encantados de enseñar nuestras canciones.