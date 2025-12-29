Más de 600 artistas cantarán por la paz en el Coliseum el 11 de enero

La iniciativa se presentó este lunes GERMÁN BARREIROS

Más de 600 intérpretes y dos orquestas actuarán en el Coliseum dentro de Chorus, Concerto pola Paz, una iniciativa que recaudará fondos para los proyectos de Ecodesarrollo Gaia en Senegal y que implicará a artistas como Rosa Cedrón, Gandy, Carolina Rubirosa o Tinho, entre otros.

La cita, que celebrará su primera edición, será el domingo 11 de enero a ls 19.00 horas. La alcaldesa, Inés Rey, destacó este lunes el carácter solidario de la ciudad y el valor de la cultura “como elemento de transformación” y de la música como “linguaxe universal e instrumento para falar de paz”. La regidora ensalzó, también, el trabajo de los centros educativos y sus profesores de música.

Rosa Cedrón, pregonera de este año en las fiestas de agosto, apuntó que “Coruña é unha cidade de música e de músicos” y valoró que se esté cuidando “cada vez máis a tradición”.

Para abrir boca, esta tarde habrá un flashmob a las 18.30 en Marineda City, que patrocina el evento junto a Gadisa, Bonilla a la Vista o Cabreiroá, entre otros.

