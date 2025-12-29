Marineda City acoge un flashmob que sirve de previa a una cita muy especial el próximo 11 de enero

Flasmob en Marineda City, en la tarde de este lunes 29 de diciembre

En fiestas navideñas, cualquier excusa es buena para celebrar causas nobles y, al mismo tiempo, hacerlo de manera divertida. Y eso quedó claro en la tarde de este lunes en Marineda City.

El centro comercial acogió un flashmob protagonizado por un grupo de niños y niñas participantes en Chorus “Concerto pola Paz”. Desde distintos puntos de la plaza Emilia Pardo Bazán (planta 0 del recinto), los jóvenes cantantes fueron incorporándose progresivamente hasta conformar un coro conjunto, interpretando algunos de los temas que formarán parte del concierto final, que será en el Coliseum el 11 de enero y que contará con la participación de la Orquestra Sinfónica de Galicia.

El repertorio incluirá piezas de bandas sonoras de películas ampliamente reconocidas, música popular y obras adaptadas al público infantil, en un espectáculo pensado para ser accesible y emocionalmente significativo tanto para los participantes como para el público asistente. El evento podrá acoger hasta 5.000 personas y será retransmitido a través del canal de YouTube de la Orquestra Sinfónica de Galicia.

Con esta acción, Marineda City refuerza su compromiso con la cultura, la educación y los valores sociales, acercando este proyecto a la ciudadanía y ofreciendo a sus visitantes una experiencia artística y emotiva.