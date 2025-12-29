Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Marineda City acoge un flashmob que sirve de previa a una cita muy especial el próximo 11 de enero

Esther Durán
29/12/2025 21:20
IMG_3096
Flasmob en Marineda City, en la tarde de este lunes 29 de diciembre
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

En fiestas navideñas, cualquier excusa es buena para celebrar causas nobles y, al mismo tiempo, hacerlo de manera divertida. Y eso quedó claro en la tarde de este lunes en Marineda City.

El centro comercial acogió un flashmob protagonizado por un grupo de niños y niñas participantes en Chorus “Concerto pola Paz”. Desde distintos puntos de la plaza Emilia Pardo Bazán (planta 0 del recinto), los jóvenes cantantes fueron incorporándose progresivamente hasta conformar un coro conjunto, interpretando algunos de los temas que formarán parte del concierto final, que será en el Coliseum el 11 de enero y que contará con la participación de la Orquestra Sinfónica de Galicia.

El repertorio incluirá piezas de bandas sonoras de películas ampliamente reconocidas, música popular y obras adaptadas al público infantil, en un espectáculo pensado para ser accesible y emocionalmente significativo tanto para los participantes como para el público asistente. El evento podrá acoger hasta 5.000 personas y será retransmitido a través del canal de YouTube de la Orquestra Sinfónica de Galicia.

Con esta acción, Marineda City refuerza su compromiso con la cultura, la educación y los valores sociales, acercando este proyecto a la ciudadanía y ofreciendo a sus visitantes una experiencia artística y emotiva.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Maniobras de recuperación del cadáver de la menor

Hallan el cadáver de la niña de la familia española que naufragó en Indonesia
EP
Cecilia Giménez junto a la obra 'restaurada'

Fallece Cecilia Giménez, ‘restauradora’ del ‘Ecce homo’
EP
Volodímir Zelenski

Zelenski afirma que Rusia miente cuando acusa a Kiev de atacar una residencia de Putin
EFE
Concierto de Luar na Lubre en Riazor el pasado verano

El IMCE invierte 700.000 euros en la luz y el sonido de los conciertos
Abel Peña