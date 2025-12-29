Los empleados de las escuelas deportivas municipales irán a la huelga: “La situación solo empeora”

Los trabajadores de las escuelas, en una de sus protestas Cedida

Los trabajadores de las escuelas deportivas municipales de la ciudad han dicho basta. Después de dos años en una incómoda situación laboral, con impagos y retrasos de Serviplus, la empresa concesionaria, y de desencuentros con un Ayuntamiento que, aseguran, no les ha tenido en cuenta, irán a la huelga en enero para ejercer presión y tratar de solventar sus problemas. Las protestas, con apoyo de la CIG, se producirán los días 8, 9, 12 y 13 de tal mes para exigir al Consistorio soluciones ante una situación que “solo empeora”.

Según fuentes del sindicato, todo comenzó a finales de 2023, cuando terminaba el contrato de la empresa y los empleados trataron de reunirse con la Concejalía de Deportes para definir los términos de los pliegos de condiciones del nuevo contrato. No obstante, durante año y medio fueron incapaces de hacerlo hasta que un día se presentaron en María Pita antes de la celebración de un pleno municipal. En una reunión con la alcaldesa, le transmitieron que llevaban todo ese tiempo con incertidumbre, ya que la empresa se retrasa varios días en pagarles cada mes desde 2024 (deben cobrar el día 5), además de debiendo atrasos tanto de ese año como de 2025 que en muchos casos aún no se han cobrado.

En respuesta, aseguran que el Ayuntamiento “no hizo absolutamente nada”. Así, llegaron al pasado 15 de noviembre sin haber cobrado su sueldo. “Tuvimos una reunión con la empresa y nos trasladan que económicamente están muy precarios y no tienen liquidez para abonarnos toda la nómina, situación en la que seguimos hoy en día”, explican. “Así que presentamos el día 17 de noviembre una denuncia colectiva hablando de los retrasos ante el Ayuntamiento, y a partir de ahí mandaron un requerimiento a la empresa para el cobro en tres días, pero los tres días ya han pasado y nosotros seguimos sin cobrar. No tenemos respuesta a ese escrito, y seguimos sin ningún tipo de información”, denuncian.

Todo ello, insisten, a pesar de que el Ayuntamiento había anunciado que los pliegos de condiciones se conocerían en este mes de diciembre. No obstante, exponen que el personal desconoce si ya están elaborados ni la fecha de publicación, o si se recogen algunas de las reivindicaciones laborales y económicas que el colectivo demanda.

Carta a los usuarios

En este proceso han encontrado el apoyo de unos alumnos y usuarios que apoyaron algunas de sus pequeñas movilizaciones en María Pita y que, el pasado día 22, recibieron un aviso del Ayuntamiento a través de correos electrónicos. “Ahora les mandaron un mail donde exponían la actuación que está haciendo el Ayuntamiento sobre el tema, cuando a nosotros, los interesados, todavía no nos han dicho nada”, afean los trabajadores.

“El último párrafo (en el que se recuerda a los usuarios que no asistir a las clases puede impedirles renovar la plaza) nos lo tomamos como una amenaza velada. En chats que tenemos con los alumnos vemos que la gente está indignadísima, y normal, porque se lo han tomado como una amenaza de que los van a echar. Creemos que es una medida de presión sobre nosotros para que no molestemos con el tema”, aseguran.

Con la huelga, los más de 40 trabajadores del colectivo buscan respuestas ante su actual situación. Así, demandan conocer qué medidas se van a tomar y qué opciones se estudian (en caso de que Serviplus abandone el servicio antes de que se licite la próxima concesión, pues amenazó con irse) para garantizar la continuidad de los empleos y el abono de las nóminas, y quien asumirá el pago de las deudas que pueda dejar.