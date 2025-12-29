La Xunta construirá 169 viviendas más junto al campus de Elviña

Vista del campus Elviña Quintana

El Consello de la Xunta de Galicia aprobó esta mañana un concurso de ideas para la promoción de 169 viviendas de promoción pública y una nueva residencia universitaria de 150 plazas en Elviña. La inversión será de 2,2 millones de euros.

Desde la Xunta recuerdan que esta iniciativa se suma a las ya existentes, como las 109 de Xuxán o las otras 99 en terrenos cedidos por el Ayuntamiento. En el caso de Elviña, los terrenos son propiedad del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)

El motivo de que se celebre el concurso de ideas es la complejidad del proyecto, que implica no solo edificación sino la ordenación urbanística de esta zona anexa al campus universitario. y se encuentran cerca del casco urbano coruñés, por lo que resulta adecuado “que os aloxamentos e vivendas estean destinadas á mocidade”.

Los ganadores do concurso se encargaron de la redacción de los documentos necesarios para la ordenación das parcelas, los proyectos de urbanización y edificación de las viviendas y de los alojamientos protegidos y los anteproyectos de edificación de la residencia universitaria. El IGVS se encargará de la urbanización de las parcelas y de la construcción de las viviendas, mientras que la Conselleria de Cultura, Lingua e Xuventude construirá la residencia.