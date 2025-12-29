La incautación de armas blancas en A Coruña se ha disparado en los últimos cinco años

Centro Inteligente de Mando, Control y Comunicación (Cimacc) donde el 091 recibe las llamadas Pedro Puig

El pasado viernes, la Policía Local recibió una alarma por una pelea entre compañeros de piso en el centro de la ciudad. A la alborotadora la encontraron en la calle, todavía muy enfadada, tanto que propinó una patada a uno de los agentes, que resultó lesionado en una mano. Al cachearla, le encontraron un arma blanca. En este contexto, es imposible no evocar el crimen del 21 de diciembre, cuando una joven de 19 años fue degollada por su compañero de piso con el que había mantenido una discusión pero, más allá de eso, las armas blancas han proliferado en A Coruña desde la pandemia.

Es un fenómeno difícil de medir según las estadísticas oficiales, pero relevante, porque las navajas y los cuchillos fueron las armas empleadas en tres de los cuatro homicidios que se registraron en A Coruña en este año que ya acaba.

Así sucedió en la madrugada del siete al ocho de junio, cuando un hombre de 61 años mató de 70 puñaladas a su esposa de 49 en su domicilio de la Sagrada Familia. También este mes, en la noche del 13 de diciembre, en el parque de Santa Margarita, durante una reyerta entre dos sintecho por un lugar donde dormir. Un joven senegalés de 20 años golpeó en la cabeza con una botella a un hombre de 46 años, natural de Cuba pero de nacionalidad nigeriana, que le apuñaló en la pierna, segándole la femoral. Se desangró en segundos. Solo en el caso de la asesina en serie Remedios Sánchez, que asfixió a una octogenaria en Monelos, no salieron a relucir los cuchillos.

Lesiones y riñas

El Ministerio de Interior registró de enero a septiembre diez intentos de homicidio en la ciudad. Y no hay que olvidar que también han crecido los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria. En muchas de estas, también aparecen armas blancas.

Al consultar las estadísticas de la Policía Local se advierte que, en efecto, en los últimos años, las incautaciones de hojas ilegales desde la pandemia ha crecido de forma considerable. En 2017, fueron 28. En 2018, 34. El gran salto se pegó en 2019, pasando nada menos que a 70 navajas, cuchillos o machetes. Desde entonces, 2020 se mantuvo en esa cifra (70), que bajó en 2021 (45) y llegó a una cifra récord en 2022 (112), y aunque bajó un poco siguió alto en 2023 (77) y 2024 (91). Algunos son simples cuchillos de cocina que se utilizan en conflictos domésticos. Otros se emplean en peleas callejeras, normalmente de noche, pero siempre agudizan la violencia.