El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La Filmoteca de Galicia prevé 350 proyecciones y la visita de más de 2.000 estudiantes en el año 2026

Redacción
29/12/2025 06:45
Una sesión en la Filmoteca de Galicia
Una sesión en la Filmoteca de Galicia
Patricia G. Fraga
Hace unos días que la Filmoteca de Galicia acogió sus últimas proyecciones del año (‘1983: la fábrica’, una serie de vídeos grabados en los 80 por Espello Vídeo Cine en empresas como Jealsa, Estrella Galicia o GOA, el germen de lo que hoy en día es Inditex; y ‘Te separas mucho’, cinta de Paula Veleiro), pero la entidad cultural ya mira al futuro. En concreto, mira al ya próximo 2026, para el que prevén unas 350 proyecciones en la llamada sala José sellier.

El vídeo de la empresa GOA, precursora de Inditex

Del germen de Inditex al parto de la Domus: los guardianes del audiovisual coruñés

Más información

El objetivo de la entidad cultural sita en Durán Loriga y dependiente de la Xunta de Galicia es llegar a unos 12.000 espectadores gracias a esas 350 sesiones, entre las que se contabilizarán medio centenar de títulos gallegos. Además, dentro de su labor de conservación, la Filmoteca recuperará y digitalizará otro centenar de nuevos materiales.

Inauguración de una muestra en la sala Salvador de Madariaga

Más allá de María Casares y Colón: otras personalidades que dan nombre a espacios de A Coruña

Más información

En el ámbito educativo, y gracias a ciclos como ‘Novas miradas’ y ‘Filmoteca Jr.’, se prevé la participación de 2.000 alumnos de 20 centros educativos en actividades del centro audiovisual. Además, los programas pedagógicos ‘Cinema en curso’ y ‘Fotografía en curso’ harán partícipes a otros 600 estudiantes de una docena de colegios e institutos.

La actividad de la Filmoteca de Galicia se hará esperar en el nuevo año hasta el día 7 de enero. Las primeras sesiones estarán protagonizadas por ‘El arqueólogo’, de Antón Taboada (18.00); y ‘Navidad en Miller’s Point’, de Tyler Taormina (20.30), cinta que volverá a emitirse al día siguiente, jueves 8 de enero, a las 18.00 horas.

