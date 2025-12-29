Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La AC Alexandre Bóveda y la CRMH reiteran que el teatro Colón es el espacio natural para homenajear a María Casares

Redacción
29/12/2025 14:54
Teatro Colón
Archivo
La Agrupación Cultural Alexandre Bóveda y la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica quieren manifestar su decepción por las declaraciones hechas por el PSOE de la Diputación de A Coruña, recogidas hoy en la prensa, en las que se afirma que no se prevé modificar la denominación del teatro Colón, a pesar de la propuesta de estas entidades de que lleve el nombre de la actriz coruñesa María Casares.

Hace falta recordar que esta iniciativa no surge de manera aislada ni caprichosa. Hace unos días, ambas entidades ya hicieron pública su posición contraria la que la futura Estación Intermodal de A Coruña sea bautizada con el nombre de María Casares, al entender que no es el espacio más acomodado para rendir homenaje a una figura esencial de la cultura gallega, del teatro europeo y de la memoria del exilio republicano. Esta reflexión fue expuesta en una carta abierta de la AC Alexandre Bóveda, en el que se argumenta que el teatro Colón constituye el “lugar natural” para reconocer la trayectoria y el legado de María Casares, tal y como demandan amplios sectores de la cultura coruñesa. 

María Casares fue una de las grandes actrices del siglo XX, vinculada a la escena teatral y símbolo de una generación truncada por el golpe de estado de 1936 y por el exilio. Su memoria no puede ser desligada del compromiso con la cultura, con la libertad y con los valores democráticos. Por eso, consideran que un teatro público, de referencia en la ciudad de A Coruña, es el espacio más coherente y digno para perpetuar su nombre. 

En este sentido, quieren anunciar que la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica presentará formalmente esta petición en el próximo Pleno del Consejo de la Memoria, previsto para el mes de enero, con el objetivo de que el teatro Colón pase a denominarse Teatro María Casares. Se trata de una propuesta constructiva, respetuosa con la historia de la ciudad y coherente con los principios de verdad, justicia, reparación y dignificación de la memoria democrática. 

Desde la AC Alexandre Bóveda y la CRMH apelan a la responsabilidad de las instituciones públicas para abrir un diálogo real con el tejido cultural y social de A Coruña y reconsiderar una decisión que, lejos de cerrar un debate, evidencia la necesidad de abordar con más profundidad como y donde honramos nuestras figuras más singulares.

