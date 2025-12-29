Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Suscribete
A Coruña

Hace 25 años | Los empresarios defienden la necesidad de ampliar Alvedro

Redacción
29/12/2025 00:05
La patronal coruñesa reclamaba la conexión del aeropuerto con la AP-9
| archivo
| archivo
El Ideal Gallego destacaba en su portada, hace un cuarto de siglo, la defensa que la patronal coruñesa hacía de la necesidad de ampliar el aeropuerto de Alvedro y que la terminal dispusiese de una conexión directa con la autopista. También era noticia que la ciudad estaba siendo afectada por un temporal con vientos que alcanzaron los 110 kilómetros por hora. Por su parte, hace 75 años el diario informaba a los coruñeses de que veinte taxis dispondrían de parada en el Cantón Grande. Mientras, en 1925 era noticia que una conocida pareja de timadores fueron detenidos y conducidos a la comisaría de policía tras haber intentado estafar a un vecino del Orzán vendiéndole una cadena de “finísimo oro”.

Portada25
Viernes, 29 de diciembre de 2000
Archivo

Hace 25 años | Los empresarios defienden la necesidad de ampliar Alvedro

Los presidentes de la Cámara de Comercio y de la Confederación de Empresarios están seguros de que se ampliará Alvedro y tendrá un enlace con la autopista. Quiroga y Piñeyro y Fontenla se reunieron ayer con Fraga, a quien expusieron la necesidad de sacar adelante el Plan Director del aeropuerto coruñés.

A Coruña sufrió ayer rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, que provocaron la caída de numerosos objetos a la vía pública. El temporal, que afecta a toda Galicia, continuará hoy y no remitirá hasta mañana, Además, la nieve obligó a cerrar al tráfico las carreteras que unen las provincias de Ourense y Zamora.

El comité de empresa de la Fábrica de Tabacos pretende reforzar su oposición al cierre con el apoyo de todos los partidos políticos. Los trabajadores quieren tomar todas las precauciones ante la reunión que mantendrán con la empresa el 20 de enero.

Lendoiro vuelve a pensar en los terrenos anexos a la grada de Maratón como el lugar idóneo para albergar la nueva sede del club, que se llamaría Casa del Dépor y se empezaría a construir el próximo año. Muere un trabajador al caerse en una empacadora de cartón de una empresa del ayuntamiento de Culleredo.

Portada75
Viernes, 29 de diciembre de 1950
Archivo

Hace 50 años | Los taxis podrán estacionar en el Cantón Grande

Anoche, a las ocho menos diez, dio comienzo la sesión plenaria del Ayuntamiento, bajo la presidencia del alcalde accidental, señor Aenlle. El señor Aenlle da cuenta del fallecimiento de un hermano político del alcalde y se acuerda que conste en el acta el sentimiento de la corporación. Se discute una propuesta de la Comisión de Servicios municipales sobre la fijación de paradas de automóviles de alquiler, y es modificada a propuesta del señor Iglesias de Souza, en el sentido de que se establezcan estacionamientos en el Cantón Grande (hasta 20 vehículos).

En la mañana de ayer se practicó la autopsia al cadáver de don César Prego García que, como informábamos ayer, apareció ahogado el anterior en el puerto coruñés. Aunque hay que esperar el informe del forense, parece ser que la muerte le sobrevino de un accidente meramente casual.

Portada100
Martes, 29 de diciembre de 1925
Archivo

Hace 100 años | Intento de estafa en la calle de Linares Rivas

El domingo fueron detenidos en la calle de Linares Rivas los conocidos timadores José Manzanares Riego y Vicente Couce Garel, alias ‘Ferrolán’, en el momento en que intentaban dar un nuevo timo de los característicos en aquellos a Manuel Díez Freire, de 20 años, domiciliado en la calle del Orzán, numero 27, bajo. Haciéndole ver que poseían una cadena de finísimo oro quisieron vendérsela en ventajosas condiciones a Díez Freire, el cual no pareció quedar muy satisfecho del ‘negocio’ cuando requirió la presencia de una pareja de Seguridad que dio con ellos en la Comisaría de policía.

Al mediodía facilitaron en la Presidencia la siguiente nota: el Gobierno ha creído prudente privar a la Prensa nacional de las grotescas informaciones derivadas de la intervención del célebre Gordon Cannig en los asuntos de Marruecos.

