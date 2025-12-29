Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Estudian una posible huelga indefinida en el transporte de viajeros por carretera en A Coruña

Lo votarán en asambleas convocadas este lunes y martes en la ciudad herculina, en Santiago, en Ferrol y en Carballo

Ep
29/12/2025 13:00
Autobuses
Autobuses
EC
Trabajadores del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña decidirán este lunes y martes, en asambleas, si mantienen los paros que han convocado en las últimas semanas, en días alternos, en demanda de mejoras laborales y salariales o si convocan una huelga indefinida a partir del 12 de enero.

Todo ello después de que no haya contactos con la patronal del sector tras una mediación fallida, según ha explicado a Europa Press Ernesto Rei, representante del sector de Transportes en la CIG, sindicato que convoca los paros junto a UGT y CC.OO.

En el caso de A Coruña, la asamblea será este lunes, a las 22.30 horas, mientras que en Santiago, Ferrol y Carballo será el martes, entre las 22.30 y las 23.00 horas.

"Para que digan si esto va a ser una huelga indefinida a partir del día 12 o si hay un calendario intermedio hasta una huelga indefinida", ha aseverado Ernesto Rei, que ha explicado que en este último caso serían paros también el 13, 16, 19, 20 y 23 de enero, con carácter indefinido a partir del 2 de febrero si no hay un acercamiento entre las partes.

SIN ACERCAMIENTO DE POSTURAS

"No hay ningún contacto", ha precisado en relación a la situación en este momento y tras asegurar que había una mediación abierta, pero que está "cerrada" al no haber una aproximación sobre propuestas entre las partes de cara a un nuevo convenio.

Y es que la reunión de mediación entre sindicatos y patronales del transporte de autobús de la provincia de A Coruña se saldó de forma "decepcionante" y "prácticamente sin ningún avance", expusieron desde la parte sindical.

Los trabajadores demandan mejoras salariales y de conciliación tras cuatro años con el convenio caducado. Entre otras cuestiones, reclaman una reducción de tiempo de conducción y limitación de jornadas que consideran abusivas.

Sobre la posibilidad de continuar las protestas, sean o no con carácter indefinido, y a la espera de lo que se acuerde en asamblea, el representante de la CIG ha considerado que, por lo menos, el día 12 de enero sí habrá paros.

