El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Estos son los supermercados y comercios de A Coruña que abren en Nochevieja

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
29/12/2025 11:17
marineda city
MArineda City decorada para estas navidades
Germán Barreiros
Por normal general, la Nochevieja suele ser más tranquila que la Nochebuena, pues Papá Noel ya ha visitado las casas de todos y sus majestades los Reyes Magos de Oriente aún están de camino, por lo que las compras de última hora no deberían colapsar centros comerciales ni calles, como pasó hace unos días. 

A pesar de esto, en muchas casas se abren las puertas para celebrar con familiares y amigos la entrada del año nuevo y, como no puede ser de otra forma, la mesa debe estar bien servida de comida. 

En A Coruña los supermercados abren sus puertas el 31 de diciembre, en caso de que algún despistado se olvide de las uvas. Eso sí, lo harán con un horario especial para que los trabajadores puedan gozar de los suyos en este día tan especial.

Los Mercadona, Carrefour, Alcampo y Lidl cerrarán a las 19.00 horas, siendo su hora de apertura a las nueve de la mañana. Los Gadis cerrarán más tarde, a las 20.00 horas, al igual que los supermercados Froiz. Entremedias, Eroski y Familia terminan su jornada a las 19.30 horas y los supermercados Día son los que primero cierran: a las 18.00 horas. 

En cuanto a comercios y cadenas, todas las tiendas de Inditex tendrán este horario especial. El Zara de la calle Compostela abrirá de 10.00 a 18.00 horas, al igual que el resto de las tiendas del conglomerado en la Plaza de Lugo.

Esto sucede en la plaza de Lugo. En el Marineda City las tiendas abrirán de 10.00 a 19.00 horas a más tardar, según nos comentan desde el centro comercial. Las zonas de ocio y restauración lo harán de 12,00 a 01.00 horas. 

El centro comercial Cuatro Caminos también cerrará a las 20.00 horas, pudiendo las tiendas de su interior comenzar a cerrar sus puertas a partir de las 18.00 horas. Coruña The Style Outlets se suma al cierre temprano, bajando sus verjas a las 18.00 horas.

¿Qué tiendas de alimentación abren el 1 de enero?

Hay varios establecimientos que, a pesar de ser día festivo, suelen abrir sus puertas. Uno de ellos es el Carrefour Express, con varias localizaciones en la ciudad, como por ejemplo el ubicado en Juana de Vega, abierto hasta las dos de la madrugada. Los supermercados Claudio Express también abrirán sus puertas en el primer día del 2026, al igual que algunos Spar Express y Corvirán que, al ser manejados de manera independiente, tendrán horarios distintos entre sí. 

