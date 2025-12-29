El Supremo confirma las penas de los tres condenados por el asesinato de Samuel Luiz y la absolución de Alejandro Míguez

Los tres condenados, Alejandro Freire, Kaio Amaral y Diego Montaña Quintana

El Tribunal Supremo confirmó este lunes las penas de entre 20 y 24 años de prisión a los tres condenados por el asesinato de Samuel Luiz, el joven de 24 años que perdió la vida el 3 de julio de 2021 a causa de una brutal paliza, calificada en la sentencia como un "inexplicable linchamiento". La Sala de lo Penal del Supremo también confirma la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de absolver a Alejandro Míguez, el cuarto condenado, en este caso por cómplice, por falta de pruebas.

Los magistrados desestiman los recursos de casación tanto de las defensas de los tres condenados como de la Fiscalía y la acusación particular, estos últimos en contra de la absolución del cuarto acusado.

"Fue un ataque sorpresivo (la interacción previa fue meramente anecdótica por la irrelevancia de la supuesta ofensa), que desde el primer momento deja indefensa a la víctima, en una suerte de inexplicable linchamiento”, indica la Sala sobre el ataque.