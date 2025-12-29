El mercadillo navideño de A Coruña pierde ocho casetas más

Claudiu Cotei (derecha), con uno de sus empleados Joaquín Abad

El mercado navideño de A Coruña sigue perdiendo peso, hasta el punto de que ya son más las casetas cerradas que las operativas. Este domingo se vaciaron otras ocho casetas, lo que eleva a 19 de 35 los puestos que han bajado la verja de manera definitiva.

Los últimos en marcharse han sido Claudiu Cotei y su equipo de trabajo. El rumano afincado en Torrevieja ya ha puesto rumbo a casa y ha abandonado las cinco casetas que regentaba (fruta deshidratada, garrapiñadas y gominolas, entre otros productos de alimentación). Le acompañan en su decisión otras tres comerciantes, que regresarán esta tarde a su ciudad. Cotei estima en unos 50.000 euros el coste de su paso por A Coruña, si se tiene en cuenta las cinco casetas que alquiló, gastos de desplazamiento, alojamiento o comida de sus cinco trabajadores. “El organizador nos prometió una cosa y nos vendió una mierda”, dice sobre el porqué de su inversión en el que le vendieron como “un mercado navideño único en Europa”.

Ayer mismo, buena parte de la mercancía que estimaba necesaria para su trabajo en A Coruña se perdió. “Son más de 150 kilos de alimentos que caducaban hoy (por ayer”, afirma. En vista de la pérdida de tiempo y dinero, las ocho casetas que abandonan el mercadillo han preferido ahorrarse esta última semana y pasar Fin de Año en su casa. Previsiblemente, según las conversaciones que han mantenido los comerciantes, entre el lunes y el miércoles serán muchos más los que tomen la misma decisión, ya que la práctica totalidad de los comerciantes son de fuera de A Coruña.

El mercadillo navideño de María Pita, la gran apuesta del Ayuntamiento para estas fechas, se cerrará definitivamente el viernes día 2. Lo hará con una larga lista de quejas, motines, retrasos criticas y algo de retranca, tanto a pie de calle como a través de las redes sociales. Pero no será entonces cuando se termine la polémica, ya que el Ayuntamiento hará balance, los comerciantes se están organizando para una denuncia conjunta y el organizador, Carlos González, también ha asegurado que dará su versión de los hechos. Además, por el medio quedan acusaciones y presuntos impagos entre las partes.