Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El interventor municipal advierte sobre el elevado endeudamiento

La alcaldesa: "O que me preocupa son os barrios, os veciños da Coruña e seguir traballando para que esta cidade avance". 

Abel Peña
Abel Peña
29/12/2025 12:30
firma2
firma2
German Barreiros
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La alcaldesa, Inés Rey, y el portavoz municipal del BNG, escenificaron hoy con la firma del acuerdo la presentación de los presupuestos que se van a votar en el último pleno del año. En total son 375,6 millones de euros, cifra que se alcanza con un crédito de 48 millones de euros, lo que equivale convertir A Coruña en la ciudad más endeudada de Galicia. 

Son casi 200 millones acumulados de deuda en los últimos años. Pero en el informe del Interventor se señala que la deuda se encuentra dentro de los límites leales y la propia alcaldesa, Inés Rey, no expresó ninguna preocupación en ese sentido. "O que me preocupa son os barrios,  os veciños da Coruña e seguir traballando para que esta cidade avance". 

Inés Rey y Jorquera

Rey se cuidó de alabar la labor del interventor, "un dos mellores que temos no municipalismo galego" pero disipó las preocupaciones sobre los ingresos previstos, que él considera demasiado al alza. "Non se nos escapa qué o orzamento é nuha previsión de gastos e ingresos, e que nas contas do ano pasado, os ingresos foron maiores aos inicialmente previstos".  

Para la alcaldesa, se trata de una cuestión de control. En cuanto al nivel de ejecución presupuestaria, señala que, en realidad, los millones sin gastar en cada año que luego se suman como remanentes a los presupuestos del siguiente ejercicio se debe a que muchos gastos son plurianuales. 

Fruto del diálogo

Nada más estampar su firma en el acuerdo, Jorquera alabó la actitud de diálogo del PSOE para alcanzar un entendimiento que evita una nueva subida de las tasas (de casi todas) y avanzar en control democrático recuperando las competencias del pleno sobre las cuentas y los presupuestos participativos. Además, el Gobierno local acepta la mayor parte de las propuestas nacionalistas. 

Hay que decir que muchas de ellas ya estaban en la carpeta socialista, como la vivienda, los barrios, movilidad, medio ambiente, pequeño comercio, turismo sostenible o la regularización de servicios públicos.  

Jorquera está a favor de la política útil, pero quiso marcar distancias. "Con este acordo, o BNG non compromete o seu voto favorabel aos orzamentos. Facemos posíbel que A Coruña teña uns novos orzamentos", declaró. 

Por su parte, Rey agradeció la labor de su número dos y concejal de Hacienda, José Manuel Lage, y de la concejala de Infraestructuras, Nereida Canosa, que formaron la comisión negociadora que permitió el acuerdo de estos presupuestos. Son los segundos más altos de toda la historia de A Coruña. 

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Caimán yacaré incautado

Investigados dos vecinos de Alicante por liberar a un caimán yacaré
EP
Policía Nacional

Desarticulado en Vigo un grupo criminal dedicado a asaltar a empresarios de origen chino
EP
El cadáver recuperado es el de la hija de la española superviviente

Recuperan el cadáver de uno de los cuatro españoles desaparecidos en Indonesia
EFE
Mercadillo navideño en María Pita

El Ayuntamiento de A Coruña estudia sancionar a la empresa organizadora del mercado navideño
Lara Fernández