El interventor municipal advierte sobre el elevado endeudamiento

firma2 German Barreiros

La alcaldesa, Inés Rey, y el portavoz municipal del BNG, escenificaron hoy con la firma del acuerdo la presentación de los presupuestos que se van a votar en el último pleno del año. En total son 375,6 millones de euros, cifra que se alcanza con un crédito de 48 millones de euros, lo que equivale convertir A Coruña en la ciudad más endeudada de Galicia.

Son casi 200 millones acumulados de deuda en los últimos años. Pero en el informe del Interventor se señala que la deuda se encuentra dentro de los límites leales y la propia alcaldesa, Inés Rey, no expresó ninguna preocupación en ese sentido. "O que me preocupa son os barrios, os veciños da Coruña e seguir traballando para que esta cidade avance".

Rey se cuidó de alabar la labor del interventor, "un dos mellores que temos no municipalismo galego" pero disipó las preocupaciones sobre los ingresos previstos, que él considera demasiado al alza. "Non se nos escapa qué o orzamento é nuha previsión de gastos e ingresos, e que nas contas do ano pasado, os ingresos foron maiores aos inicialmente previstos".

Para la alcaldesa, se trata de una cuestión de control. En cuanto al nivel de ejecución presupuestaria, señala que, en realidad, los millones sin gastar en cada año que luego se suman como remanentes a los presupuestos del siguiente ejercicio se debe a que muchos gastos son plurianuales.

Fruto del diálogo

Nada más estampar su firma en el acuerdo, Jorquera alabó la actitud de diálogo del PSOE para alcanzar un entendimiento que evita una nueva subida de las tasas (de casi todas) y avanzar en control democrático recuperando las competencias del pleno sobre las cuentas y los presupuestos participativos. Además, el Gobierno local acepta la mayor parte de las propuestas nacionalistas.

Hay que decir que muchas de ellas ya estaban en la carpeta socialista, como la vivienda, los barrios, movilidad, medio ambiente, pequeño comercio, turismo sostenible o la regularización de servicios públicos.

Jorquera está a favor de la política útil, pero quiso marcar distancias. "Con este acordo, o BNG non compromete o seu voto favorabel aos orzamentos. Facemos posíbel que A Coruña teña uns novos orzamentos", declaró.

Por su parte, Rey agradeció la labor de su número dos y concejal de Hacienda, José Manuel Lage, y de la concejala de Infraestructuras, Nereida Canosa, que formaron la comisión negociadora que permitió el acuerdo de estos presupuestos. Son los segundos más altos de toda la historia de A Coruña.