A Coruña

El IMCE invierte 700.000 euros en la luz y el sonido de los conciertos

El consejo rector aprobó la licitación de un contrato de cara al año que viene

Abel Peña
Abel Peña
29/12/2025 18:58
Concierto de Luar na Lubre en Riazor el pasado verano
Concierto de Luar na Lubre en Riazor el pasado verano
Carlota Blanco
El Consejo Rector del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) aprobó estas mañana la licitación do contrato de los servicios de producción de sonido, iluminación y audiovisual para sus espectáculos. El contrato es de 740.140 euros y cubrirá desde grandes conciertos, como los que se celebran en la playa de Riazor, a pequeños espectáculos.  

“A licitación destes servizos é unha iniciativa que permitirá unha maior eficiencia na xestión dos recursos para a produción de espectáculos culturais na cidade” declaró Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo. Lo que más se puntuará para la adjudicación es la calidad del servicio (60%) seguido de mejoras en la experiencia para el público. 

La ejecución del contrato comenzará en 2026. En la sesión se aprobaron otras cuestiones como la adjudicación del contrato de seis carrozas para la Cabalgata de los Reyes Magos y la cesión de espacios públicos a asociaciones de vecinos y otras entidades en la primera mitad del próximo año.   

