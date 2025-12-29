El grupo municipal del PP en A Coruña sustituye al concejal Roberto García por Militza Prieto

Miguel Lorenzo, portavoz del PP, con la nueva concejala CEDIDA

El grupo municipal del PP anunció que Militza Prieto entrará a formar parte del equipo, en sustitución del concejal saliente Roberto García, que pasará as ser secretario xeral para o Deporte.

Prieto ejerce como abogada en España desde 1994, es mediadora inscrita en el Servicio de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña y colabora con asociaciones como APEJUVEG, ayudando en temas de extranjería y solicitud de pensiones. El Grupo Popular ha felicitado a García "por su gran trabajo en el Grupo municipal en defensa de deportistas y clubes coruñeses".