A Coruña

El grupo municipal del PP en A Coruña sustituye al concejal Roberto García por Militza Prieto

El exedil pasa a secretario xeral para o Deporte

Abel Peña
Abel Peña
29/12/2025 16:00
Miguel Lorenzo, portavoz del PP, con la nueva concejala
Miguel Lorenzo, portavoz del PP, con la nueva concejala
CEDIDA
El grupo municipal del PP anunció que Militza Prieto entrará a formar parte del equipo, en sustitución del concejal saliente Roberto García, que pasará as ser secretario xeral para o Deporte. 

Prieto ejerce como abogada en España desde 1994, es mediadora inscrita en el Servicio de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña y colabora con asociaciones como APEJUVEG, ayudando en temas de extranjería y solicitud de pensiones. El Grupo Popular ha felicitado a García "por su gran trabajo en el Grupo municipal en defensa de deportistas y clubes coruñeses".

