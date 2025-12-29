Mi cuenta

A Coruña

El concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín llegará a los cines de A Coruña

Ep
29/12/2025 13:11
Concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín
Concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín
Agencias
El Concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín se podrá disfrutar en cines de Santiago, A Coruña, Vigo y Lugo el miércoles, 31 de diciembre, a las 17.30 horas.

En la capital compostelana, el concierto se proyectará en Cines Compostela; mientras que en A Coruña la sesión será en Cines Cantones. En Vigo, la proyección tendrá lugar en Multicines Norte y Cines Tamberlick, y en Lugo, en Cines Cristal.

Así, la organización del espectáculo promete ofrecer al público un programa "festivo, vibrante y lleno de contrastes". Además, incide en que la presentación está "pensada para emocionar tanto a los oyentes expertos como a quienes se acercan por primera vez" al repertorio.

El director titular de la Filarmónica de Berlín, Kirill Petrenko, encabezará el concierto que tendrá una duración de 120 minutos en una combinación de "romanticismo, lirismo y modernidad".

La cita incluirá obras selectas de Chaikovski, Gounod, Bizet, Massenet, Chabrier y, finalmente, Gershwin.

El programa también contará con la participación del tenor francés Benjamin Bernheim, conocido por su "elegancia vocal, expresividad y presencia escénica".

