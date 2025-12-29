El Club Cámara Noroeste celebra un año de "éxito": 200 socios y 302 eventos organizados

El Club Cámara de la Cámara de Comercio de A Coruña Pedro Puig

El Club Cámara Noroeste, impulsado por la Cámara de Comercio de A Coruña para fortalecer el tejido empresarial, ha presentado este lunes su balance tras casi un año de actividad, desde su inauguración el pasado mes de enero. La entidad afirma que los resultados confirman el "éxito del proyecto y su impacto en la comunidad empresarial del noroeste peninsular".

En menos de doce meses, el club ha sumado a 200 socios, 302 eventos organizados, 4.381 asistentes a auditorio y 130.735 personas que han accedido al centro. Entre las citas que ha albergado figuran congresos, reuniones y encuentros profesionales.

"Estamos muy orgullosos de lo conseguido en este primer año. El Club Cámara Noroeste nació con la vocación de ser un punto de encuentro para las empresas, y los datos confirman que vamos por el buen camino. Nuestro objetivo para 2026 es seguir creciendo y ofrecer aún más valor a nuestros socios y al tejido empresarial", destaca el gerente del club, Miguel Ángel Méndez.