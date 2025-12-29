Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña estudia sancionar a la empresa organizadora del mercado navideño

Inés Rey asegura que la compañía puede ser castigada por "daños y perjuicios" y con la exclusión de las licitaciones públicas durante tres años

Lara Fernández
Lara Fernández
29/12/2025 13:20
Mercadillo navideño en María Pita
Mercadillo navideño en María Pita
Germán Barreiros
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, afirmó este lunes que el Ayuntamiento dispone de datos que acreditan el incumplimiento de las condiciones estipuladas en el pliego del mercadillo navideño de María Pita. Por ello, el Gobierno local podría iniciar un "procedimiento sancionador" a la empresa a la que se autorizó el uso del espacio público, NC7 Events. 

"Hemos requerido formalmente el cumplimiento de esos pliegos y utilizaremos los instrumentos legales que estén en nuestra mano para que se cumpla lo que estaba pactado", señaló la regidora. Los incumplimientos, añadió, "están regulados en el pliego y tenemos capacidad para sancionar al promotor. Estudiaremos si es posible iniciar algún tipo de acción para garantizar el cumplimiento de lo que estaba previsto inicialmente".

El mercadillo navideño, al estar organizado mediante una autorización para utilizar la plaza de María Pita, dijo Rey, supone que "las relaciones entre comerciantes, proveedores y demás le correspondan a la empresa". Pese a todo, y tras las críticas, una amenaza de corte de suministro eléctrico y la 'fuga' de vendedores en las últimas horas, la regidora afirmó que entiende "la decepción" de los comerciantes, así como los "problemas que han vivido": "Entiendo que les incomoden y estén molestos, pero haremos todo lo posible para que se cumpla este pliego". 

Los datos que avalan el incumplimiento de los pliegos se pueden calificar como infracciones "muy graves", que pueden ser sancionadas con multas de entre el "8 y el 10 por ciento de la oferta" o "iniciar un procedimiento sancionador con la prohibición de concurrir a licitaciones públicas en tres años, así como indemnizaciones por daños y perjuicios. Estudiamos todas las posibilidades", concluyó la alcaldesa.

Propuesta presentada al Ayuntamiento de A Coruña

El mercado navideño “único en Europa” se ahoga en las deudas y los reproches

Más información
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Caimán yacaré incautado

Investigados dos vecinos de Alicante por liberar a un caimán yacaré
EP
Policía Nacional

Desarticulado en Vigo un grupo criminal dedicado a asaltar a empresarios de origen chino
EP
El cadáver recuperado es el de la hija de la española superviviente

Recuperan el cadáver de uno de los cuatro españoles desaparecidos en Indonesia
EFE
El ideal gallego

Jácome deja su acta en la Diputación de Ourense
EP