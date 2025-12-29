El Ayuntamiento de A Coruña estudia sancionar a la empresa organizadora del mercado navideño

Mercadillo navideño en María Pita Germán Barreiros

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, afirmó este lunes que el Ayuntamiento dispone de datos que acreditan el incumplimiento de las condiciones estipuladas en el pliego del mercadillo navideño de María Pita. Por ello, el Gobierno local podría iniciar un "procedimiento sancionador" a la empresa a la que se autorizó el uso del espacio público, NC7 Events.

"Hemos requerido formalmente el cumplimiento de esos pliegos y utilizaremos los instrumentos legales que estén en nuestra mano para que se cumpla lo que estaba pactado", señaló la regidora. Los incumplimientos, añadió, "están regulados en el pliego y tenemos capacidad para sancionar al promotor. Estudiaremos si es posible iniciar algún tipo de acción para garantizar el cumplimiento de lo que estaba previsto inicialmente".

El mercadillo navideño, al estar organizado mediante una autorización para utilizar la plaza de María Pita, dijo Rey, supone que "las relaciones entre comerciantes, proveedores y demás le correspondan a la empresa". Pese a todo, y tras las críticas, una amenaza de corte de suministro eléctrico y la 'fuga' de vendedores en las últimas horas, la regidora afirmó que entiende "la decepción" de los comerciantes, así como los "problemas que han vivido": "Entiendo que les incomoden y estén molestos, pero haremos todo lo posible para que se cumpla este pliego".

Los datos que avalan el incumplimiento de los pliegos se pueden calificar como infracciones "muy graves", que pueden ser sancionadas con multas de entre el "8 y el 10 por ciento de la oferta" o "iniciar un procedimiento sancionador con la prohibición de concurrir a licitaciones públicas en tres años, así como indemnizaciones por daños y perjuicios. Estudiamos todas las posibilidades", concluyó la alcaldesa.