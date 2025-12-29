Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Detenido por agredir al hombre que viajaba con su novia

El sospechoso también habría cortado los neumáticos del coche y reventado una ventanilla de un puñetazo

Abel Peña Y Guillermo Parga
29/12/2025 12:56
Detenido
Coche dañado durante el incidente de an Pedro
Cedida
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La Policía Local detuvo durante a primera hora de la noche a un hombre de 30 años por agredir a otro. Luego le pinchó las ruedas del coche y rompió de un puñetazo el parabrisas. Fuentes policiales aseguran que se trata de un caso de celos. 

El suceso ocurrió en la zona de monte de San Pedro. El sospechoso habría seguido a su novia, que viajaba en compañía de la víctima. En un momento, el coche se detuvo en una zona poco frecuentada, momento que el detenido aprovechó para abordarles. 

Fue entonces cuando causó los daños en el vehículo y cuando el conductor salió al exterior, le propinó un puñetazo o una bofetada. Allí convergieron varias patrullas del 092 así como una ambulancia. Poco después, el sujeto era localizado y detenido por agresión y daños. 

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Caimán yacaré incautado

Investigados dos vecinos de Alicante por liberar a un caimán yacaré
EP
Policía Nacional

Desarticulado en Vigo un grupo criminal dedicado a asaltar a empresarios de origen chino
EP
El cadáver recuperado es el de la hija de la española superviviente

Recuperan el cadáver de uno de los cuatro españoles desaparecidos en Indonesia
EFE
Mercadillo navideño en María Pita

El Ayuntamiento de A Coruña estudia sancionar a la empresa organizadora del mercado navideño
Lara Fernández