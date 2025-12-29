Detenido por agredir al hombre que viajaba con su novia

Coche dañado durante el incidente de an Pedro Cedida

La Policía Local detuvo durante a primera hora de la noche a un hombre de 30 años por agredir a otro. Luego le pinchó las ruedas del coche y rompió de un puñetazo el parabrisas. Fuentes policiales aseguran que se trata de un caso de celos.

El suceso ocurrió en la zona de monte de San Pedro. El sospechoso habría seguido a su novia, que viajaba en compañía de la víctima. En un momento, el coche se detuvo en una zona poco frecuentada, momento que el detenido aprovechó para abordarles.

Fue entonces cuando causó los daños en el vehículo y cuando el conductor salió al exterior, le propinó un puñetazo o una bofetada. Allí convergieron varias patrullas del 092 así como una ambulancia. Poco después, el sujeto era localizado y detenido por agresión y daños.