El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

AJE A Coruña impulsa el emprendimiento coruñés y cierra el año apoyando a más de 300 emprendedores a través del “Programa Reinicia”

Redacción
29/12/2025 11:39
Una de las charlas organizadas por AJE Coruña
Una de las charlas organizadas por AJE Coruña
Cedida
La Asociación de Jóvenes Empresarias y Empresarios de la Provincia de A Coruña- AJE A Coruña cierra el año consolidando su papel como entidad de referencia en el apoyo al emprendimiento en la provincia tras trabajar con más de 300 emprendedores y emprendedoras coruñeses a través del Programa Reinicia, desarrollado en el marco del convenio de colaboración con la Diputación de A Coruña.

El Programa Reinicia, dirigido al apoyo a los emprendedores y a la consolidación empresarial en la provincia de A Coruña, ha permitido a la asociación desplegar un completo programa de actividades orientadas a fortalecer el tejido empresarial local. A lo largo del año, las personas participantes han tenido acceso a acciones de formación práctica, foros empresariales, visitas a empresas referentes de la provincia, actividades de networking y un servicio de acompañamiento individualizado adaptado a las necesidades de cada proyecto.

Uno de los ejes más valorados del programa han sido las jornadas de alta dirección, diseñadas para acercar a los emprendedores coruñeses al funcionamiento interno de grandes compañías. En este marco, se han organizado visitas a empresas de referencia como Trison, Inditex, Vegalsa-Eroski o Prosegur, entre otras, permitiendo a los participantes conocer de primera mano sus modelos de gestión, procesos internos y estrategias de crecimiento, así como intercambiar experiencias con equipos directivos de primer nivel. 

El convenio ha hecho posible también la celebración de foros empresariales centrados en el crecimiento y la inspiración, así como encuentros de networking como Minuto de Impacto, ApadrinAJE y ConectAJE, concebidos como espacios para fomentar la conexión entre emprendedores de la provincia, compartir experiencias y generar nuevas oportunidades de colaboración.

La presidenta de AJE A Coruña, Eva Rosende, ha destacado el impacto del programa y el trabajo continuado de la asociación en el ámbito local. “Desde AJE A Coruña llevamos años trabajando para estar cerca de los emprendedores de la provincia, escuchando sus necesidades y ofreciéndoles herramientas útiles para consolidar sus proyectos. El Programa Reinicia es un claro ejemplo de ese compromiso con el emprendimiento coruñés y con el desarrollo económico local”, ha señalado.

Rosende ha subrayado también la importancia del convenio con la Diputación de A Coruña para reforzar este trabajo. “La colaboración institucional nos permite ampliar el alcance de nuestras acciones y llegar a más personas emprendedoras en distintos puntos de la provincia, contribuyendo a fortalecer el tejido empresarial coruñés”, ha añadido.

Con el cierre del ejercicio, AJE A Coruña reafirma su compromiso de seguir impulsando programas y actividades que apoyen a los emprendedores y a las pequeñas empresas de la provincia, consolidando un ecosistema empresarial más conectado, dinámico y adaptado a la realidad local.

