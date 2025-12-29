Achanta julai: Cero de Costa lanza la sudadera más ‘koruña’

Sudadera de 'Koru city' de Cero de Costa Carlota Blanco

Un “guiño a los coruñeses de toda la vida”. La marca Cero de Costa, que nació en la ciudad en 2021 de la mano de Susana Martínez y Paula Costa, ha diseñado la sudadera más ‘koruña’, que está disponible en la tienda del número 34 de Santa Catalina. Recién llegada, esta prenda ya ha tenido muy buena acogida, señala Martínez.

“Koru City” es el mensaje que reza en el pecho de la sudadera, pero en la parte posterior es donde se pueden leer las expresiones que han marcado a generaciones: “buah neno, el kel de mi plas, achanta julai, mi ja, el chukel, meu, chinarse, truja y garimba”. Y desde la marca adelantan: “Tenemos más ideas en esta línea”, por lo que parece que los coruñeses podrán presumir de su propia lengua popular.

El koruño, sin ir más lejos, está más vivo que nunca. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, fue la invitada de la semana pasada en el pódcast de David Perdomo, ‘El Nicho’, un espacio en el que diferentes caras conocidas de Galicia se sientan a charlar con el actor durante más de una hora. Y como regidora de la ciudad que vio nacer las expresiones ya mencionadas, esta bromeó sobre la posible creación de un decreto de Alcaldía sobre el koruño. “Yo a mis hijos les hablo en koruño a veces”, añadió.

En 2021, al poco tiempo de crear la marca, decidieron diseñar sudaderas con fotografías y nombres de playas de A Coruña y alrededores. Pero el buen recibimiento hizo que les lloviesen las peticiones de toda Galicia.