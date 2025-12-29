Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Achanta julai: Cero de Costa lanza la sudadera más ‘koruña’

Lara Fernández
Lara Fernández
29/12/2025 18:22
Sudadera de 'Koru city' de Cero de Costa
Sudadera de 'Koru city' de Cero de Costa
Carlota Blanco
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Un “guiño a los coruñeses de toda la vida”. La marca Cero de Costa, que nació en la ciudad en 2021 de la mano de Susana Martínez y Paula Costa, ha diseñado la sudadera más ‘koruña’, que está disponible en la tienda del número 34 de Santa Catalina. Recién llegada, esta prenda ya ha tenido muy buena acogida, señala Martínez.

“Koru City” es el mensaje que reza en el pecho de la sudadera, pero en la parte posterior es donde se pueden leer las expresiones que han marcado a generaciones: “buah neno, el kel de mi plas, achanta julai, mi ja, el chukel, meu, chinarse, truja y garimba”. Y desde la marca adelantan: “Tenemos más ideas en esta línea”, por lo que parece que los coruñeses podrán presumir de su propia lengua popular. 

El koruño, sin ir más lejos, está más vivo que nunca. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, fue la invitada de la semana pasada en el pódcast de David Perdomo, ‘El Nicho’, un espacio en el que diferentes caras conocidas de Galicia se sientan a charlar con el actor durante más de una hora. Y como regidora de la ciudad que vio nacer las expresiones ya mencionadas, esta bromeó sobre la posible creación de un decreto de Alcaldía sobre el koruño. “Yo a mis hijos les hablo en koruño a veces”, añadió.

En 2021, al poco tiempo de crear la marca, decidieron diseñar sudaderas con fotografías y nombres de playas de A Coruña y alrededores. Pero el buen recibimiento hizo que les lloviesen las peticiones de toda Galicia. 

Cero de Costa

Cero de Costa, el recuerdo de un verano en Galicia que se expande por toda España

Más información
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Concierto de Luar na Lubre en Riazor el pasado verano

El IMCE invierte 700.000 euros en la luz y el sonido de los conciertos
Abel Peña
El ideal gallego

La Xunta confirma un foco de gripe aviar en Oleiros
Redacción
Bomberos en Médico Durán

Un coche se sale de la vía y obliga a cerrar Santo Tomás una hora
Abel Peña
Vista del campus Elviña

La Xunta construirá 169 viviendas más junto al campus de Elviña
Abel Peña