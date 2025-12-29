A Coruña contará con una segunda residencia universitaria

Residencia universitaria Elvira Bao Javier Albores

El Consello de la Xunta de Galicia aprobó esta mañana un concurso de ideas para una nueva residencia universitaria de 150 plazas en Elviña. Los ganadores do concurso se encargaron de la redacción de los documentos necesarios para la ordenación das parcelas, los proyectos de urbanización y edificación de las viviendas y de los alojamientos protegidos y los anteproyectos de edificación de la residencia universitaria. El IGVS se encargará de la urbanización de las parcelas y de la construcción de las viviendas, mientras que la Conselleria de Cultura, Lingua e Xuventude construirá la residencia.

Se tratará del segundo alojamiento público de estudiantes con el que contará la ciudad. Es una demanda que viene de muy atrás en la comunidad estudiantil, que ya cuenta con una residencia gracias a la Diputación, la Elvira Bao, que se inauguró en 2018, junto al campus de Riazor. pero que solo tiene espacio para 13 estudiantes, muchas menos que la futura de Elviña.

Su apertura fue posible gracias a un acuerdo firmado entre el Ayuntamiento, la Universidad y la Diputación en el año 2015 para la cesión de parte de edificio del Centro Calvo Sotelo, y en el que el Ayuntamiento incorporó en el planeamiento municipal el uso urbanístico como residencia universitaria en el actual edificio Calvo Sotelo. La Diputación sufragó las obras de acondicionamiento de la ala este del edificio con tres millones de euros.

Hay que tener en cuenta que no es la única residencia universitaria que anunció ayer el Consello de la Xunta. Otra aún más grande se construirá en Santiago.