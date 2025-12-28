Xurxo Lobato | “Cando eu nacín, Monelos era un territorio a medio camiño entre o campo e a cidade”
As súas primeiras fotos foron unhas imaxes da súa rúa, Pedra Furada, sen asfaltar. Desde entón, detrás do seu ollo están moitas das imaxes que definen o que el chama ‘Jalisia is my country’
Neto e bisneto de cigarreiras, Xurxo Lobato (A Coruña, 1956) presume de ser “MTV, de Monelos de Toda a Vida”. É un arquivo andante dalgunhas das imaxes que mellor definen Galicia, desde aquela reportaxe sobre a ama de cría de Julio Iglesias ata a súa premiada foto do afundimento do ‘Prestige’. Desde 2004, organiza o certame que leva o seu nome para axudar ás novas xeracións. “Un ano foi finalista Cristina Iglesias, a de Percebes e Grelos, e outro, unha neta de Amancio Ortega”, comenta.
Cal é o primeiro recordo que ten da Coruña?
A rúa onde nacín, Pedra Furada, que agora se chama Vicente Aleixandre –non sei por que lle cambiaron o nome, que era ben bonito; curiosamente, na etapa franquista conservouno e chegou a democracia e cambiárono–, cando ía facer a primeira comunión, de traxe gris, dando patadas ás pedras naquela rúa se asfaltar e sen alcantarillado.
Non había auga da traída?
Nós tiñamos un pozo. Para a traída tivo que pagar meu avó cos cartos que fixera na emigración, en Estados Unidos. Eu fixera unhas fotos, no 76 ou no 77, de como estaba a rúa e mandárallas a un periódico local e, curiosamente, publicáronas. Foron as miñas primeiras fotos.
Entón, vivía na Coruña pero dun xeito bastante rural...
Simbiótico (risas). É un término do economista Ramón López Suevos: proletariado simbiótico. Esta xente que traballaba en Astano, na Citroën, pero tiña a súa horta e no tempo libre sachaban as pataquiñas e a cabeza aínda era bastante rural. Ese territorio a medio camiño era Monelos. Era o límite entre o campo e a cidade. Na miña infancia, non diciamos ir ao centro, diciamos “ir á Coruña”. Tamén algo moi influido porque ata 1912 Monelos formou parte da república independente de Oza, que dicimos. O autobús número 1 chegaba ata a praza de Monelos e aí xiraba.
“De neno era bastante parecido a como son agora, en realidade: non facía moito deporte, pero era peleón, asilvestrado... Meu avó me chamaba ‘zulú’”
E o resto, todo monte.
Bueno, era metade de camiño. Meu avó era conserxe no Banco Pastor e a miña avoa, cigarreira, como á súa vez foi a súa nai. Tiñan unha casa e unha leira. Tiñamos galiñas, coellos... Estabamos nesa fronteira.
Onde foi ao colexio?
Á escola de Labra. Era unha profesora cunha escola particular. Era un horror, daquela se pegaba moito. Logo estiven dous anos nos Dominicos, porque meu pai traballaba en Fenosa e había un acordo con eles, pero non lembro moito. Logo entrei no Instituto de Monelos e xa foi todo mellor.
E por iso facemos a foto aquí?
No 1966 móntase como un anexo do instituto masculino. Eu son desa primeira promoción. Estaba todo baleiro. En cuarto curso chegaron as rapazas –non era por interés de ensinanza mixta, senón polo boom demográfico– e iso foi a revolución. Pelexabamos por estar na ventá para velas o día que facían ximnasia con aqueles pololos (risas).
Como era vostede de neno?
Pois parecido a agora, en realidade: non facía moito deporte, era peleón, asilvestrado... Meu avó me chamaba “zulú” e pronto empecei co tema da fotografía.
Falemos un pouco desa parte...
Meu tío, Andrés José Sánchez, tiña un laboratorio na casa, nun alpendre. El me deu a primeira cámara e así empecei.
E que quería ser de maior?
Xornalista.
“A foto que me colocou na historia, por así dicilo, foi a do afundimento do ‘Prestige’. Como foto artística, non ten moito pero eso é o xornalismo: o que dá primeiro dá dúas veces”
Tiña referentes na familia?
Non. Eu quería facer Xornalismo pero había que ir a Madrid. Fenosa daba axudas pero era moito diñeiro. E quedei aquí e fixen Historia. O que me interesaba era o porqué das cousas e coñecer a vida da xente e iso era tamén Historia Contemporánea. Aí empezaba xa co tema da fotografía e en Santiago, entre o 74 o 78, vivín un momento moi interesante na universidade. Estaban xurdindo novos medios, como a revista ‘Teima’. Aí estaban Manolo Rivas, Pereiro, Freixanes, Xavier Navaza, Palmeiro... todos. Cheguei un día por alí, enseñei unhas fotos (moi malas por certo), publiquei algunhas... e aí empecei a ter claro que o que me gustaba era fotografar a historia. Cóntoche unha anécdota?
Por suposto.
Eran outros tempos. Cando colaboraba con ‘El País’, recordo que o sistema máis rápido para mandar as fotos era meter o carrete nun sobre, ir ao aeroporto, buscar un pasaxeiro e pedirlle o favor e logo chamar ao medio e dicirlles: “O pasaxeiro ten bigote e unha bufanda vermella”.
Cal foi a foto que realmente ten como a mellor das súas?
A foto que me colocou na historia, por así dicilo, foi o afundimento do ‘Prestige’. Como foto artística, non ten moito...
Era estar no sitio e no momento.
Ter olfato, escoitar a Gabilondo ás nove menos cuarto dicir que se rompera o barco, chamar ao xornal, convencelos e correr ao aeroporto. Só había unha avioneta que se puidera coller. De feito, chegaron outros xornalistas despois e xa non puideron volar. Eso é xornalismo: o que dá primeiro dá dúas veces. O mérito era ter a intuición. Pasou algo parecido co atentado de Fraga...
O do chalé de Perbes?
Si. Escoiteino na radio e tirei cara Perbes, fun dos primeiros en chegar. Fixen as fotos e volvendo paso pola praza de Ourense e vexo, onde está a farmacia, no portal do lado, un coche da Policía. Houbo algo que... parei, preguntei e souben que algo pasaba: o asasinato de Claudio San Martín. E aí estaba eu. Cando chamei ao periódico...
Pensarían que formaba parte das bandas terroristas...
Si (risas). Pura casualidade. E olfato. Fotograficamente é un portal, non é gran cousa, pero como momento xornalístico, si.
Todo isto son noticias negativas. Non hai algunha foto positiva?
Realmente, os medios falan de cousas positivas? Moi pouco.
E non hai algunha imaxe que garde no seu corazonciño?
Paralelamente ao xornalismo, teño varias liñas. O feísmo, que eu lle chamei ‘Jalisia is my country’: o somier abandoado pechando leiras, esas cousas. Eso me interesaba porque era Monelos en clave galega. Era outra Galicia vivindo un momento de cambio: hoxe xa non vemos señoras de negro cunha vaca como animal de compañía. A parte positiva son tamén os traballos sobre o Camiño de Santiago.
Se tivera unha máquina do tempo, a que momento iría?
Gustaríame fotografar a primeira folga das cigarreiras, a mediados do século XIX, que foi vangarda, para que logo digan que Galicia é sumisa, do movemento das mulleres. Gustariame ver á miña avoa e bisavoa, que entrou na fábica con nove anos.
PREGUNTAS CASCARILLEIRAS
Que prefire, churros de Bonilla ou churros do Timón?
Bonilla. Polo sabor, pola textura, porque non están moi graxos. E o chocolate... eu son moi chocolateiro. A min cómpraseme con chocolate (risas).
Xardíns de Méndez Núñez ou monte de San Pedro?
Monte de San Pedro. Eu levaba alí a meu pai para ver aquelo, é unha xoia. O concepto que ten de xardín, moi inglés, e as vistas de todo o golfo Ártabro... buf. Hai un banco alí, e que me perdoe Miguel Conde, eu creo que lle fai competencia a aquel banco máis bonito do mundo.
Rúa da Estrella ou rúa da Barrera?
A Franxa non a metemos? Bueno, desas dúas... a Estrela, era a que estaba máis na pomada tabernaria. A min gustábanme sitios máis diferentes. Por exemplo, O Patata, do pai de Pati Blanco. Detrás de Durán Loriga. E, noutra época, Os Belés. Aquelo é un lugar mítico. Fixera unha reportaxe da Coruña para a revista de Iberia e metera unha foto dos Belés e O Patera quedara agradecidísimo. Era un templo, unha taberna de verdade: con serrín no chan, sen inodoro... E recordo ir a Casa Tomé, a Coirós, a comer a tortilla.
Bebe auga de Emalcsa ou auga da traída?
En casa, auga do grifo, que ademais está moi ben.
Praia de Riazor ou praia do Orzán?
Praia de Bastiagueiro, non vale?
Se é a súa, terá que valer.
Pois é a verdade, praia de Bastiagueiro.
Móvese pola cidade a pé ou vai motorizado?
Eu vivo nas aforas da cidade [baixa a voz como se fose un segredo: “Onde os ricos, na Zapateira”] e o que facemos moito é baixar en bus. Utilizo moito o bus porque mover o coche na Coruña é unha loucura. E logo andar, eu son moi andarín. Eu e miña santa esposa, ‘la reina y yo’, facemos unha media de once quilómetros diarios. Temos un grupo de sendeirismo e os domingos facemos rutas por aí.
É de xeados tradicionais coma a Colón ou de sabores máis modernos?
Bico de Xeado. Colaborei con eles, ao comezo... Hai unha vaca que puxeron alí como un asento que está inspirada nunha vaca que fotografei eu. E logo me encanta. No verán podo cear xa cun xeado que sería o de chocolate con laranxa mesturado con doce de leite, empalagoso a tope.
Prefire unha verbena ou un concerto?
Eu non establecería dicotomía niso. Gústanme as verbenas moito e vou bastante á Sinfónica. Non é incompatible. Galego? Si. Inglés? Tamén, todo é perfectamente compatible.
Antroido ou San Xoán?
Antroido. Sempre me disfrazo cun grupo de amigos. Teño ido a Laza... Eu sempre me movo nese mundo que chamo ‘Jalisia, my country’
Di máis veces chorbo ou neno?
É que non digo nada, ningunha das dúas... O que digo moito é churriña.