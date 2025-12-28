Trece años para completar los traslados a Langosteira: el primero y el último en llegar

Puerto Exterior de Langosteira German Barreiros

El Puerto Exterior de Langosteira entró en servicio en 2012. Trece años después, el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, ha anunciado que se han completado las “solicitudes de traslado” desde el puerto interior al Exterior por parte de las empresas. De este modo, se pone fin a una operación que ha tardado trece años en completarse.

La última compañía en poner en marcha los trámites para marcharse del centro de A Coruña al recinto portuario ubicado en Arteixo es Tudela Veguín, que invertirá ocho millones de euros en la construcción de una nueva planta que tendrá una superficie de 3.100 metros cuadrados.

Proyecto

De acuerdo con la propuesta técnica, la terminal de la cementera contará con cinco silos metálicos que sumarán una capacidad de almacenamiento de 18.000 toneladas y permitirán almacenar y expedir cemento a granel a camiones mediante un sistema automatizado que incluye filtros, compresores, básculas industriales y equipos de control y seguridad. Asimismo, se contempla la construcción de un edificio de servicios múltiples y toda la infraestructura necesaria.

El presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, ha anunciado que se han completado las “solicitudes” de las empresas para moverse desde el puerto interior al Exterior

Cementos Tudela Veguín es una empresa muy arraigada en el puerto. Desde 1963 utilizó una terminal en el muelle de Calvo Sotelo, cuyos silos permanecen en este lugar, aunque ya están en desuso. En los últimos años ha gestionado unas instalaciones situadas al final del muelle de San Diego, en una parcela de 6.300 metros cuadrados contigua a la terminal de Repsol.

Primer traslado

La infraestructura portuaria de Langosteira dio en 2015 un importante paso adelante con el inicio de la descarga de coque transportado por el buque ‘Isuzu’. Esta operación supuso el primer traslado a Langosteira de las actividades de una empresa, Terminales Marítimos de Galicia (TMGA), que hasta entonces operaba exclusivamente en los muelles urbanos de A Coruña.

Esta descarga supuso el estreno de la nave que esta compañía acababa de construir en la dársena exterior. El nuevo recinto contaba con una superficie de 5.000 metros cuadrados, que más adelante fue duplicada y que fue acompañada por una segunda nave de 2.500 metros. Este particular estreno se produjo en febrero de 2015.

En los siguientes años se produjo el traslado de más empresas desde A Coruña hacia los muelles situados en Arteixo. Hoy en día ya operan en el Langosteira tres empresas tan importantes como Pérez Torres, Grupo Nogar y la propia TMGA.

El Puerto Exterior ha consolidado sus tráficos durante este tiempo. En 2024 superó por primera vez los ocho millones de toneladas, alcanzando los 8,5, y este año la previsión es que se registre una cifra similar. Desde su puesta en marcha, esta infraestructura ha contabilizado un total de 40 millones de toneladas de mercancías.