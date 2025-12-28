Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Trece años para completar los traslados a Langosteira: el primero y el último en llegar

Tudela Veguín es la última empresa en marcharse desde los muelles de A Coruña al Puerto Exterior. Terminales Marítimos de Galicia (TMGA) fue la primera en cambiar de ubicación

Iván Aguiar
Iván Aguiar
28/12/2025 05:40
Puerto Exterior de Langosteira
Puerto Exterior de Langosteira
German Barreiros
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El Puerto Exterior de Langosteira entró en servicio en 2012. Trece años después, el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, ha anunciado que se han completado las “solicitudes de traslado” desde el puerto interior al Exterior por parte de las empresas. De este modo, se pone fin a una operación que ha tardado trece años en completarse.

Una descarga de áridos en el Puerto Exterior de Langosteira

El Puerto Exterior de Langosteira, a toda máquina: 2.200 barcos y 38 millones de toneladas

Más información

La última compañía en poner en marcha los trámites para marcharse del centro de A Coruña al recinto portuario ubicado en Arteixo es Tudela Veguín, que invertirá ocho millones de euros en la construcción de una nueva planta que tendrá una superficie de 3.100 metros cuadrados.

Proyecto

De acuerdo con la propuesta técnica, la terminal de la cementera contará con cinco silos metálicos que sumarán una capacidad de almacenamiento de 18.000 toneladas y permitirán almacenar y expedir cemento a granel a camiones mediante un sistema automatizado que incluye filtros, compresores, básculas industriales y equipos de control y seguridad. Asimismo, se contempla la construcción de un edificio de servicios múltiples y toda la infraestructura necesaria.

El presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, ha anunciado que se han completado las “solicitudes” de las empresas para moverse desde el puerto interior al Exterior

Cementos Tudela Veguín es una empresa muy arraigada en el puerto. Desde 1963 utilizó una terminal en el muelle de Calvo Sotelo, cuyos silos permanecen en este lugar, aunque ya están en desuso. En los últimos años ha gestionado unas instalaciones situadas al final del muelle de San Diego, en una parcela de 6.300 metros cuadrados contigua a la terminal de Repsol.

Primer traslado

La infraestructura portuaria de Langosteira dio en 2015 un importante paso adelante con el inicio de la descarga de coque transportado por el buque ‘Isuzu’. Esta operación supuso el primer traslado a Langosteira de las actividades de una empresa, Terminales Marítimos de Galicia (TMGA), que hasta entonces operaba exclusivamente en los muelles urbanos de A Coruña.

Galería

Los secretos del Puerto Exterior de Langosteira, al descubierto en 30 imágenes

El nuevo puerto de punta Langosteira va tomando su forma finalVer más imágenes

Esta descarga supuso el estreno de la nave que esta compañía acababa de construir en la dársena exterior. El nuevo recinto contaba con una superficie de 5.000 metros cuadrados, que más adelante fue duplicada y que fue acompañada por una segunda nave de 2.500 metros. Este particular estreno se produjo en febrero de 2015.

Momento de la firma del traslado definitivo de Repsol al Puerto Exterior de punta Langosteira

Repsol da el "gran paso" para mudarse de forma completa a Langosteira: "Es una decisión estratégica"

Más información

En los siguientes años se produjo el traslado de más empresas desde A Coruña hacia los muelles situados en Arteixo. Hoy en día ya operan en el Langosteira tres empresas tan importantes como Pérez Torres, Grupo Nogar y la propia TMGA.

El Puerto Exterior ha consolidado sus tráficos durante este tiempo. En 2024 superó por primera vez los ocho millones de toneladas, alcanzando los 8,5, y este año la previsión es que se registre una cifra similar. Desde su puesta en marcha, esta infraestructura ha contabilizado un total de 40 millones de toneladas de mercancías.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asistió a la inauguración de la exposición en la Cidade da Cultura

Carmen Asorey: “Exposiciones como esta contribuyen a que mi abuelo no caiga en el olvido”
Jose Pereira
Receta de centolla con aliño

Receta | Centolla con aliño
Redacción
El buen tiempo animó a muchos niños coruñeses a estrenar por las calles los obsequios de Navidad

Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 28 de diciembre?
Noela Rey Méndez
Xurxo Lobato, no instituto de Monelos, na aula que leva o seu nome

Xurxo Lobato | “Cando eu nacín, Monelos era un territorio a medio camiño entre o campo e a cidade”
Doda Vázquez