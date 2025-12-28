Sanidad, comercio, fútbol e historia: los libros coruñeses de 2025

Una librería coruñesa con la obra de Diego González Rivas Quintana

A Coruña es una ciudad que respira cultura por los cuatro costados. Música, fotografía, pintura... Y las letras no iban a ser menos. Ahora que se acerca el final del año, hacemos un repaso por algunos de los libros publicados en 2025 cuya autoría, temática o ambientación radica y reside en la urbe herculina.

A lo largo del año ha habido ejemplos de obras que son coruñesas desde varias perspectivas, bien desde la autoría, bien desde la ambientación, aunque sea solo en parte. Es el caso de ‘Ardentía 1890’, la segunda novela de la saga ‘Ardentía’ que escribe la coruñesa Dolores López Menéndez y que, aunque en esta ocasión se centre en el naufragio del ‘Serpent’, el origen de la trama sigue en la urbe coruñesa.

Con autoría coruñesa se han publicado también este año novelas como ‘Los borrones de Dios’, de Begoña Peñamaría; ‘Señora lo será tu puta madre’, de Sibila Freijo; ‘Mulleres que viven xuntas’, de Abril Camino, obra que además le valió el premio Xerais de novela de 2025; ‘Feliz ciudad dormitorio’, del escritor y librero Karlos Ramos; ‘As augas interiores’, de Blanca Riestra; o ‘A novela do bravú’, recientemente publicado por Xurxo Souto.

A camino entre su Miño natal y la Coruña donde regenta ahora la renovada Librería Lume, Rober Cagiao publicó en 2025 la versión en castellano y en gallego de ‘A dama de Anboto’. Y desde la vecina Francia vino este año el escritor Bernard Minier a presentar ‘Olvidadas’, una novela negra protagonizada por la teniente Lucía Guerrero, con una trama que, en parte, transcurre en una calle de la Amargura que el autor galo describe prácticamente como un lugar terrorífico. “Descubrí esta calle en medio de la tormenta, era casi apocalíptico, por eso la describí así”, explicaba el propio Bernard Minier en una entrevista con El Ideal Gallego el pasado mes de mayo, con motivo de la presentación de la novela en A Coruña.

Pedacitos de historia

Y A Coruña no solamente respira cultura, sino que su historia es tan rica que siempre hay pedacitos de ella a los que volver una y otra vez. Y buena cuenta de ello dan libros publicados a lo largo de este año.

Es el caso de ‘María Vázquez, a mestra socialista eliminada polo franquismo’, en el que Aurora Marco recupera la vida de esta profesora formada en tierras coruñesas y que fue la primera mujer en dar un mitin en la vecina localidad de Miño.

Para entender la idiosincrasia de Galicia, y con pinceladas de historia de A Coruña y sus alrededores, publicó este año Arturo Lezcano ‘O País invisible’ (tanto en gallego como en castellano), un viaje por la diáspora gallega al otro lado del Atlántico.

Mark Zbigniew Guscin publicó una nueva obra que aborda la batalla de Elviña y que es una suerte de llamamiento a investigar una parte concreta este episodio. Se trata de ‘El oro perdido de sir John Moore’, en donde aborda la posibilidad de que en los barcos hundidos durante la huida de los ingleses todavía esté todo su oro.

Más reciente es la historia que recupera Francisco Martín Ossorio en ‘A Coruña 1936. El año en que nació el silencio’, en el que relata lo acontecido en la ciudad en los meses previos al estallido de la Guerra Civil.

En las décadas posteriores se sitúa la obra coral ‘La España espiada’, que cuenta, cómo no, con un episodio gallego narrado por el coruñés Emilio Grandío, editor del volumen junto a Carlos Píriz. En su sección, Grandío habla del mercado de la información, de los espías, y de cómo Galicia pudo ser otra Normandía con un plan para invadir España por la costa atlántica y cantábrica.

En el franquismo se asienta también la obra publicada por Belén López Cillero, ‘Nacionalcatolicismo y patriarcado: el Patronato de Protección a la mujer y su junta provincial coruñesa’. En su libro detalla vejaciones y malos tratos llevados a cabo por esta institución, con el apoyo del régimen, de la Iglesia y de grupos ultracatólicos.

Mucho más atrás en el tiempo han viajado en el Instituto de Estudios Coruñeses José Cornide. Con motivo del quinto centenario de la expedición de Loaysa, se editó el libro ‘Da Coruña ás Molucas. V centenario da expedición de García Jofré de Loaysa (1525). Heroica odisea de desexos e frustracións’, coordinado por José Ricardo Pardo Gato, con textos de Xosé Alfeirán, Luis Alonso Álvarez, José Enrique Benlloch, Juan M. Liñares, Emilio C. Ojea, José Ricardo Pardo Gato, David Rodríguez, Ana Romero, Amparo Rubio, María Carmen Saavedra, Adelaida Sagarra y Alfredo Vigo Trasancos.

De historia de varias épocas escribió J. M. Fernández Caamaño en ‘Curiosidades coruñesas. Historias para conocer y leer’, obra basada en algunos de los artículos que escribía en El Ideal Gallego y que le permitió ganar el premio Fernando Arenas Quintela 2025.

También basado en artículos en El Ideal Gallego, aunque en este caso de opinión, está el libro de Aïnhoa Mallo, ‘Minerva & Aracne’, recientemente publicado por Lautana Editorial.

Con motivo del traslado de los restos del pintor Francisco Miguel a San Amaro, después de décadas en una fosa común, se reeditaron los ‘Diarios’ de su mujer, Syra Alonso.

El Ideal Gallego también editará un libro sobre la historia de los Cantones, a raíz de la exposición que se llevó a cabo en el salón de estar de los coruñeses.

De artistas

Dedicadas a artistas también hay varias obras publicadas este año. Es el caso de ‘La plástica narración. La obra pictórica de Víctor López-Rúa’, de José María Paz Gago.

Recientemente se publicó también ‘El sueño inmortal de Rogelio Groba’, en el que Javier Álvarez Vizoso recuerda la figura y el tiempo del compositor Rogelio Groba Groba.

Hace poco más de un mes se inauguró la exposición ‘Wonderland’, de Annie Leibovitz, en el centro de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) en el muelle de Batería. Con motivo de esta mediática y esperada apertura, la Fundación editó un libro bajo el mismo nombre, ‘Wonderland’, en el que, además de algunas de sus icónicas imágenes, se reúnen textos de personalidades como Anna Wintour, Tom Ford, Angelina Jolie, Penélope Cruz, Sarah Burton, Patti Smith o Bruce Springsteen, entre muchos otros.

Otros ámbitos

A medio camino entre el libro histórico y la biografía está ‘Entre botones e hilos’, libro de Ramón Santos, dueño de la mercería La Crisálida. En esta obra, Santos recuerda el proceso de hacerse con este histórico establecimiento de San Andrés y todo lo que aprendió en estos últimos años.

El cirujano coruñés Diego González Rivas también sacó un nuevo libro en 2025, ‘Curando el mundo’, que en apenas unos meses ha quemado ya varias ediciones.

En el tramo final de año publicó también Alexandre Centeno ‘Bebeto. El hombre que acunó el gol’, la biografía de la leyenda deportivista, que casualmente da nombre a otra obra este año, a un cómic de Javi Rey, titulado ‘Le llamábamos Bebeto’.