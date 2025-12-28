Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 28 de diciembre?

Un niño disfruta del tren de Papá Noel en los jardines de Méndez Núñez Quintana

Este domingo volverá a estar abierto el mercadillo de Navidad de la plaza de María Pita, en horario de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00 horas, y las atracciones instaladas en los jardines de Méndez Núñez. Además, a las 12.00, el Ayuntamiento ofrece una visita guiada al Castro de Elviña.

Guía completa de la Navidad en A Coruña Más información

Las fiestas infantiles de Navidad se trasladan este domingo al centro cívico de Eirís (16.30) y al de San Diego (17.30). Los Reyes Magos visitarán a los niños y merendarán con ellos.

Visita de los Reyes Magos a Eirís Más información

En el Fórum Metropolitano continúa en marcha el ciclo de títeres, con 'De Vilatriste a Vilalegre', mientras que a las 18.00 y las 20.30 habrá pases del Galicia Magic Fest en el teatro Colón.

A Coruña acogerá en diciembre un nuevo festival de magia e ilusionismo Más información

En la plaza de María Pita la jornada la cerrarán en los soportales Cántigas da Terra.

En el Palacio Municipal de María Pita abrirá el belén, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que en el cuartel de Atocha lo hará su nacimiento artesanal, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas.

Belén del acuartelamiento de Atocha Más información

Además, en el muelle de Batería está la pista de hielo, que este domingo abre de 11.00 a 23.00 horas.

Pista de hielo en A Coruña Más información

A las 17.00 horas Marineda City ofrecerá una nueva sesión de sus tardes de ilusión en la plaza Emilia Pardo Bazán, con 'No Nadal toca... maxia!'. Seguirá también en marcha el árbol de los deseos, en el que cada mensaje será una donación de 1 euros para la Asociación Meniños, mientras que los que participen participarán en el sorteo de tarjetas regalo de 25, 50 y 100 euros. Y en la plaza exterior volverá a abrir el mercadillo navideño. El club infantil del centro comercial Los Rosales ofrecerá desde las 17.30 horas un taller para hacer estrellas de belén para los Reyes Magos.

Programación completa de Navidad en Marineda City Más información

La tienda de Zara en la calle Compostela abre las puertas de su pop up navideña, convertida en una gran oficina postal mágica, llena de cartas, trenes y material para dibujar. Este domingo tendrá un horario de apertura especial de 12.00 a 20.00 horas.

Pop Up navideño en Zara Más información

Oleiros abre su pista de hielo, instalada en la Polideportiva de la II República, en Perillo, en horario de 11.00 a 23.00 horas. También en Oleiros, pero en la plaza Esther Pita, están las atracciones navideñas, que este domingo abren de 11.00 a 22.45 horas.

Atracciones infantiles y actividades de Navidad en Oleiros Más información

En Culleredo el Wintercircus ofrece en el Paseo Marítimo de O Burgo dos funciones, a las 12.00 y 17.00 horas, y abre de nuevo el Winter Park.

Wintercircus en Culleredo Más información

El Paseo Fluvial de Arteixo acoge el mercado de Navidad de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas, y en el mismo lugar estará la Casita del Cartero Real, que recogerá las cartas de los niños de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. El programa Arteixogo Nadal, en la plaza del Balneario, ofrecerá de 17.00 a 20.00 horas actividades de glitter, attoos bar y taller de cianotipias, para cerrar el día con el espectáculo de la Disco Móbil Infantil de Rokiño, con sus juegos, bailes y fiesta de la nieve.

Así será la Navidad en Arteixo: mercadillos, Papá Noel, Cabalgata y fin de año con la París de Noia Más información

En Sada el auditorio de la Casa da Cultura programa un show de música y magia desde las 19.00 horas: 'Rock and magic' con el Mago Teto.