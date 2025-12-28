Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 28 de diciembre?
Este domingo volverá a estar abierto el mercadillo de Navidad de la plaza de María Pita, en horario de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00 horas, y las atracciones instaladas en los jardines de Méndez Núñez. Además, a las 12.00, el Ayuntamiento ofrece una visita guiada al Castro de Elviña.
Las fiestas infantiles de Navidad se trasladan este domingo al centro cívico de Eirís (16.30) y al de San Diego (17.30). Los Reyes Magos visitarán a los niños y merendarán con ellos.
En el Fórum Metropolitano continúa en marcha el ciclo de títeres, con 'De Vilatriste a Vilalegre', mientras que a las 18.00 y las 20.30 habrá pases del Galicia Magic Fest en el teatro Colón.
En la plaza de María Pita la jornada la cerrarán en los soportales Cántigas da Terra.
En el Palacio Municipal de María Pita abrirá el belén, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que en el cuartel de Atocha lo hará su nacimiento artesanal, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas.
Además, en el muelle de Batería está la pista de hielo, que este domingo abre de 11.00 a 23.00 horas.
A las 17.00 horas Marineda City ofrecerá una nueva sesión de sus tardes de ilusión en la plaza Emilia Pardo Bazán, con 'No Nadal toca... maxia!'. Seguirá también en marcha el árbol de los deseos, en el que cada mensaje será una donación de 1 euros para la Asociación Meniños, mientras que los que participen participarán en el sorteo de tarjetas regalo de 25, 50 y 100 euros. Y en la plaza exterior volverá a abrir el mercadillo navideño. El club infantil del centro comercial Los Rosales ofrecerá desde las 17.30 horas un taller para hacer estrellas de belén para los Reyes Magos.
La tienda de Zara en la calle Compostela abre las puertas de su pop up navideña, convertida en una gran oficina postal mágica, llena de cartas, trenes y material para dibujar. Este domingo tendrá un horario de apertura especial de 12.00 a 20.00 horas.
Oleiros abre su pista de hielo, instalada en la Polideportiva de la II República, en Perillo, en horario de 11.00 a 23.00 horas. También en Oleiros, pero en la plaza Esther Pita, están las atracciones navideñas, que este domingo abren de 11.00 a 22.45 horas.
En Culleredo el Wintercircus ofrece en el Paseo Marítimo de O Burgo dos funciones, a las 12.00 y 17.00 horas, y abre de nuevo el Winter Park.
El Paseo Fluvial de Arteixo acoge el mercado de Navidad de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas, y en el mismo lugar estará la Casita del Cartero Real, que recogerá las cartas de los niños de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. El programa Arteixogo Nadal, en la plaza del Balneario, ofrecerá de 17.00 a 20.00 horas actividades de glitter, attoos bar y taller de cianotipias, para cerrar el día con el espectáculo de la Disco Móbil Infantil de Rokiño, con sus juegos, bailes y fiesta de la nieve.
En Sada el auditorio de la Casa da Cultura programa un show de música y magia desde las 19.00 horas: 'Rock and magic' con el Mago Teto.