Las radios coruñesas se vuelven a unir para apoyar a Accem

Las radios de A Coruña se volvieron a unir ayer por una buena causa. En esta ocasión, lo hicieron en la Fundación Barrié el escenario para el programa solidario ‘A radio conta’, en beneficio de Accem Galicia. Además de miembros de las emisoras coruñesas, participaron miembros de la corporación como Miguel Lorenzo, Francisco Jorquera o la alcaldesa, Inés Rey, además de Xosé A. Touriñán, David Perdomo, Óscar Cruz o Xurxo Souto, entre otros.