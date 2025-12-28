Las pistas coruñesas del libro con el que Luís Rei Núñez ganó el Premio Álvaro Cunqueiro

Luís Rei Núñez, a la derecha de la imagen Archivo El Ideal Gallego

El II Premio Álvaro Cunqueiro de novela ha destacado la obra 'Elas dúas' de Luís Rei Núñez como ganadora de esta edición. El jurado del certamen -formado por Ánxela Gracián, Rosalía Morlán, Marta Neira, Marcos Calveiro y Armando Requeixo, con la participación como secretario, con voz pero sin voto, de Alberto García Fernández, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mondoñedo- reunido el pasado viernes en Santiago, acordó por unanimidad conceder el galardón a Luís Rei Núñez, que presentó la obra bajo la plica 'Escola Normal'.

Empiezan ahí las pistas coruñesas de esta obra, creada por un autor nacido en la ciudad, aunque asentado en Pontevedra. Porque la "Escuela Normal" de A Coruña es el nombre que recibía hace años el edificio diseñado por Antonio Tenreiro y en el que se impartían los estudios de Magisterio.

El Ayuntamiento y la UDC cambiarán el cierre de la Normal por bancos y arbolado Más información

Las escuelas normales eran las instituciones educativas encargadas de la formación de los maestros, siguiendo el modelo de las que había en Francia. En A Coruña la Escuela Normal de Maestros se creó en 1845, según explica la UDC.

La segunda de las pistas herculinas está en el argumento de la novela de Rei Núñez: dos mujeres que viven su historia de amor más allá de las convenciones sociales de mediados del siglo XX. Aunque el escenario en el que se establece la trama es el de la ciudad de Pontevedra, recuerda mucho a un hecho real desarrollado en A Coruña: el matrimonio de Marcela y Elisa, considerado el primer matrimonio entre dos mujeres, celebrado en 1901 con una de ellas, Elisa, disfrazada de hombre. Ambas, además, eran maestras, lo que reafirma el hilo coruñés de la obra de Luís Rei Núñez. Y ambas se conocieron cuando estudiaban en la Escuela Normal. Se cierra el círculo.

El Ayuntamiento dedica una calle a Marcela y Elisa para “facer visibles as diversidades” Más información

El jurado destacó de esta novela "la creación de un vívido conjunto de personajes que sostienen una historia en la que cobran especial relevancia valores como la amistad, la importancia de la formación, el peso de las raíces familiares y, sobre todo, la luz del amor. Todo ello convierte la obra en un retrato literario de gran calidad, válido tanto como testimonio de una época como por su dimensión universal". así como "su mirada valiente y profundamente humana".

Luís Rei Núñez, nacido en A Coruña y afincado en Pontevedra, es uno de los escritores gallegos más destacados de la útimas décadas, con títulos como 'Expediente Artieda', 'Toda a vida', 'O señor Lugrís e a negra sombra' o 'Monte Louro'.