El mercado navideño “único en Europa” se ahoga en las deudas y los reproches

Propuesta presentada al Ayuntamiento de A Coruña

Inaugurado por Bebeto el pasado 28 de noviembre, el mercado navideño de María Pita ha resultado ser un gol por toda la escuadra a los coruñeses. Según se palpa a ras de plaza y en las redes sociales, lo fue desde el minuto 1, desde el momento en que el astro brasileño pulsó el interruptor y alumbró un espacio con más sombras que luces. Lo que debía ser un polo de atracción turístico, llamado a convertir la plaza en una especie de Alsacia, ha terminado por ser una decepción tan grande que hasta la propia alcaldesa reconoció estar “indignada” con el resultado final. Y no es de extrañar, si se echa un vistazo al proyecto que el pasado verano puso sobre la mesa del Gobierno local la empresa ourensana NC7 Events y se compara con la realidad, tal como sugieren los comerciantes.

El aspecto final dista bastante de la propuesta Javier Alborés

Bajo el nombre ‘Santa Claus María Pita’ se define un “gran mercado navideño del estilo del centro de Europa, único en España por la creación de un gran pueblo con más de 60 casas”. En la práctica, son 20 menos, pero esa es la menor de las diferencias. “Está incluida una reproducción de la casa más famosa del mundo, la de Santa Claus en Laponia. La decoración tendrá árboles, regalos, pérgolas de madera, luces cálidas y un manto de nieve por todo el pueblo, que crea un efecto espectacular para el visitante”, prosigue la presentación. En María Pita, la única vegetación es la de la plaza, mientras que el resto de elementos brillan por su ausencia. Aunque lo de brillar es relativo. El pasado viernes, tal y como avanzó El Ideal Gallego, el poblado estuvo a punto de apagarse definitivamente, debido a un presunto impago de 7.000 euros a la empresa encargada de la instalación eléctrica, que intentó cortar el suministro. Solamente la mediación del Ayuntamiento y los comerciantes lo impidió. Según ha podido saber este diario, la conexión está garantizada hasta el próximo día 2 de enero, fecha de finalización del contrato. “No se va a cortar la luz por respeto al Ayuntamiento y a los comerciantes; aunque no cobremos, no la vamos a cortar”, dicen fuentes de la compañía, horas después del amago de corte del viernes.

El pasillo de bastones de caramelo

Volviendo al proyecto llamado a hacer de A Coruña un cuento de Navidad, y que ahora mismo es una pesadilla para todas las partes implicadas, lo cierto es que, se coja por donde se coja, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, lamentan los vendedores. Según el proyecto de NC7 Events, ‘Santa Claus María Pita’ iba a ser “un mercado navideño único en Europa”. Esas 60 casas antes mencionadas serían pioneras, ya que, según decía la entidad presidida por Carlos Gónzalez, sería “la primera vez que se hacen casas de piedra en un mercado navideño”. De hecho, se contemplan hasta 40 modelos de piedras diferentes. El culmen lo representaría el Pueblo de Laponia, “un gran decorado con dos calles y una plaza mayor”. Lo único que se puede identificar como parte de esa idea es una casa de madera con un trono en el que tenía que haberse sentado Papá Noel, pero este ni siquiera llegó a pasar por la plaza de María Pita. De hecho, entre la estatua de la heroína y el poblado en cuestión se proyectaba colocar un trineo gigante, además de un camino de bastones de caramelo.

Las casetas debían ser de piedra

También se tipificaban las formas de pago y se advertía de que el 50 por ciento del importe debía abonarse con la reserva, con un segundo ingreso en el momento del montaje. La organización ofreció la posibilidad del pago aplazado en cinco cuotas. Es ahí donde radica buena parte del actual jaleo: existe una deuda con la compañía eléctrica, que los comerciantes y la entidad atribuyen a NC7 Events, mientras que la organizadora del mercado culpa a los inquilinos de las casetas de no haber cumplido los plazos y los abonos acordados.

El organizador

Carlos González, responsable de NC7 Events, la concesionaria del mercado, afirmó el viernes a este diario que está estudiando tomar medidas legales contra los comerciantes, a los que acusa de deberle la segunda parte del pago. Sin embargo, hasta él mismo reconoce que nada ha salido como esperaba. “¿Por qué nació mal? Pues son muchas las causas y no es el momento de decirlas. No quiero enturbiar hasta que termine el mercado, pero todos vamos a tener nuestra versión”, anuncia. “El único que ha estado callado hasta ahora he sido yo, pero todos tenemos nuestra parte de culpa, y cada uno tiene que asumir la suya”, matiza.

NC7 Events se presentaba al Ayuntamiento de A Coruña como “un grupo de profesionales con más de 17 años de experiencia en la organización de eventos”. De hecho, ‘Santa Claus María Pita’ está “diseñado, fabricado y organizado por NC7 Events”.