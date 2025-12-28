El Ayuntamiento de A Coruña ordena el cierre de uno de los pubs más famosos de La Marina

El Bow9 permaneció ayer cerrado German Barreiros

El Ayuntamiento de A Coruña, denuncia de la Policía Local mediante, ha ordenado el cierre de Bow9, uno de los locales más famosos, animados y exitosos de la avenida de La Marina. Según la comunicación remitida a la propiedad, entre las causas están el exceso de decibelios y la utilización de equipos de sonido que no son acordes con la licencia del establecimiento (grupo 1B). Básicamente, tener dj en directo.

El Bow9 abrió con normalidad en la noche del sábado y, en la antesala de la jornada más importante y de más facturación para el sector, Fin de Año, la propiedad es clara: a pesar de la orden de cierre, la fiesta se llevará a cabo. De momento, la intención es no comentar el proceso hasta presentar las alegaciones correspondientes.

Se trata del último caso de un año marcado por las sanciones y cierres de bares y pubs por parte del Ayuntamiento de A Coruña. La Barbería o el Folks, referentes en sus estilos, son ya historia, mientras que otros como el Tracio, El Holandés o el Tavernier han podido recuperarse, adaptarse y finalmente reabrir sus puertas. Además, la batalla de la propiedad de La Intrusa, que finalizó con el traspaso y su posterior reapertura como La Tóxica, provocó una reacción en cadena de muchos empresarios, que acabaron por asociarse y fomentar la creación de una mesa técnica para la redacción de un nuevo marco normativo. Mientras, los mismos que dicen que no se puede trabajar con la ley actual, se arriesgan a no llegar a tiempo al futuro texto.

El Bow9 se había unido recientemente a la moda de los tardeos con nostalgia, una fórmula ganadora y que ha llenado cuantos bares o pubs se han adherido a ella. No obstante, tener un dj para ello con según qué licencias puede acabar por convertirse en un arma de doble filo, o en un cierre indefinido.