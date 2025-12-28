De furtivo a crear su sociedad con 100 clientes en A Coruña: “Me caí y me levanté mil veces”

Pablo Fernández, en la embarcación que le llevó por primera vez a extraer percebe Javier Alborés

La historia de Pablo Fernández lleva la palabra “superación” como estandarte. Nació en Muxía hace 35 años, pero de pequeño se mudó a A Coruña con sus padres. Instalados en el barrio de la Sagrada Familia, Fernández conectó de lleno con el oficio familiar. “Por parte de mi padre, la gran mayoría de la familia se dedicó al tema del mar. Cuando vinimos a Coruña por el trabajo de mi padre, yo empiezo en el mar a los 19 años, pese al reproche de mi padre, que me decía que como no estudiase, acabaría en el mar, un oficio muy sufrido y de valientes”, relata.

Cuando deja los estudios, Fernández comienza a trabajar en empleos esporádicos: “Un día venía de bucear y me encontré con un amigo de la infancia, furtivo, que me invitó a ir con él al percebe. Fui porque siempre me llamó la atención ese tema, pero nunca había pisado una piedra. Fuimos a la conocida como ‘isla del Pie’, junto al acuario, y recuerdo que ese día hice setenta euros en media hora”.

Tras unos meses, Fernández estaba metido de lleno en el furtivismo, pero sabía que esto tendría un corto recorrido. “Me saqué todos los títulos que eran necesarios para trabajar legalmente, y empecé con el tío de este amigo, que me llevó por primera vez en una embarcación que tenía permiso para el percebe”, sostiene. Esta época coincidió con la construcción del Puerto Exterior, por lo que, tras “líos en la cofradía, el tema del percebe no funcionaba”.

Fue entonces cuando Fernández regresó a Muxía, donde trabajó con dos hermanos que tenían una embarcación con varios permisos para extraer percebe. “Al cabo de unos meses me dan el carné de percebeiro en Muxía, y estoy dos o tres años hasta que llega un invierno duro. Como soy un culo inquieto, decido ir embarcado a la volanta y pincho, hasta que me llama el padrino de mi hijo para que venga al puerto a empezar con las descargas”, comenta.

Ahí cambió todo. Fernández tenía por entonces 25 años, y, mientras descargaba mercancía de barcos y camiones, un amigo le propone abrir una pescadería. “Abrí la primera, y me aparece como cliente, no para comprarle sino para descargarle, el restaurante El Refugio, en Oleiros. Seguí descargando y abrí dos pescaderías más, por lo que llegué a tener tres. Entonces el dueño de El Refugio me da la posibilidad de comprarle, por lo que fue mi primer cliente”, explica.

Ya con experiencia, el autónomo abrió su empresa, contando con una cartera de clientes de pequeños locales. “Empiezo a vender pescado y marisco, y sigo cogiendo clientes a nivel gallego y nacional. Paso un tiempo así y hace tres años abro una sociedad con un compañero, que sale mal. Mientras, tuve la empresa parada un año, ya que me centré en la sociedad. Pero decido volver a mi empresa”, expresa.

El intento fallido de la sociedad hace que el empresario reaccione. “Me puse las pilas y empecé a coger más clientela, incluso a nivel internacional. A día de hoy trabajo con más de cien empresas a las cuales les vendo y compro”. En mayo monta su S.L., Pescados y mariscos P. Fernández, S.L., que cuenta con dos trabajadores más. “Compro en todas las lonjas de Galicia, Asturias y Portugal”, afirma. Pero pese a saber lo que es empezar desde cero, “me gusta volar bajo. Aunque me saliera la oportunidad de crecer mucho más, me quedaría donde estoy. Me caí y me levanté mil veces, pero cumplo la promesa a mi abuelo, que era quien me orientaba”.