A Coruña vuelve a tiritar de noche, aunque con menos frío que el sábado

Frío en A Coruña

Si la madrugada del sábado dejó temperaturas muy bajas tanto en A Coruña como en su área metropolitana, este domingo los termómetros aflojaron un poco, aunque mantuvieron una sensación térmica gélida.

La estación de MeteoGalicia en el dique de abrigo marcó una mínima de 4,1 grados a las ocho de la mañana, frente a los 2,4 del día anterior. También en el área mejoró un poco la situación y si el sábado por la noche los termómetros bajaron hasta 1,3 grados, este domingo la mínima se situó en 3,8, a las 09.10 horas.

Con esta situación las heladas no fueron tan abundantes como el día anterior, aunque algunos campos del interior del área sí amanecieron blancos. El anticiclón seguirá mandando los próximos días en A Coruña, con cielos prácticamente despejados y temperaturas bastante bajas, entre 14 y 4 grados.

Galicia deja atrás las temperaturas de entre -5 ºC y -8 ºC marcadas en los últimos días en su interior y registra, en el amanecer del domingo, una mínima absoluta de -2,8 ºC en Xinzo de Limia (Ourense), próxima a las registradas en otros municipios como Lalín (Pontevedra) o Monforte (Lugo).

Los valores negativos siguen marcando las amaneceres, aunque cada vez más cerca de rebasar los cero grados. Según describe Meteogalicia, las heladas han sido nuevamente protagonistas en el interior, aunque no han sido tan intensas ni generalizadas como las del sábado.

Han sido varias las localidades que se quedaron por debajo de -2 ºC en este amanecer, además de las mencionadas. Verín (Ourense) marcó una mínima de -2,3 ºC y Portomarín (Lugo), -2,1 ºC. Todos estos valores se registraron en torno a las 08.00 y 09.00 horas.