Hace 25 años El Ideal Gallego destacaba en su portada que el Ministerio de Fomento negaba que se retrasen los plazos de aprobación del Plan Director del aeropuerto de Alvedro, que contemplaba la ampliación de las instalaciones del aeródromo. También se hacía eco de que los barrios del centro de la ciudad la población residente había disminuido en casi dos mil habitantes en el período de un año. Por su parte, hace medio siglo el Gobierno adoptaba las primeras medidas democratizadoras tras la muerte de Franco. Una de las principales se centraba en la limitación de la duración de los mandatos de los alcaldes. Asimismo, a finales de diciembre los responsables municipales aprobaban el presupuesto para 1951.

Jueves, 28 de diciembre de 2000 Archivo

Hace 25 años | Fomento niega que se retrase la ampliación del aeropuerto de Alvedro

El Ministerio de Fomento mantiene los plazos establecidos para la aprobación del Plan Director de Alvedro y desmiente así cualquier posible retraso en el proyecto. Desde el Gobierno señalan que en ningún momento se han pronunciado sobre esta posibilidad y aseguran que el ministro Francisco Álvarez-Cascos fue claro en su intervención de junio, cuando apuntó que el programa de actuaciones se aprobará antes de junio del 2001. En el mismo sentido se pronunció ayer Francisco Vázquez al garantizar que el proceso para ampliar el aeródromo sigue su curso.

El centro de la ciudad envejece. El paso de los años no sólo se deja ver en el estado de conservación de algunas viviendas, sino que también se percibe en el tipo de inquilinos. En las calles que forman los distritos centro de la ciudad, es decir, Ciudad Vieja, Relleno, Orzán, Pescadería, Juan Flórez, Linares Rivas y Cuatro Caminos, la población ha disminuido desde 1999 en 1.228 habitantes, pasando de los 4.374 a los 3.146 que registra el padrón municipal de este año. Esta diferencia afecta, además, en el tipo de vecinos. Alrededor del 30 por ciento de los ciudadanos son mayores de 60 años, mientras que el 20 por ciento tiene menos de 25. Sin embargo, este porcentaje se invierte en zonas de crecimiento urbanístico como Los Rosales, Eirís, Santa Margarita u Os Mallos.

Domingo, 28 de diciembre de 1975 Archivo

Hace 50 años | El Gobierno limitará el mandato de los alcaldes

La voluntad del Gobierno de acelerar con medidas concretas el proceso de democratización de nuestras instituciones, ha sido puesta de relieve por el vicepresidente para asuntos del Interior y ministro de la Gobernación, don Manuel Fraga Iribarne, en unas declaraciones hechas a la agencia ‘Cifra’, en donde precisa el alcance del proyecto de ley por el que se limita el mandato de los alcaldes elegidos por las actuales corporaciones.

Ha sido la primera decisión importante del nuevo Gobierno: celebrar las elecciones para alcalde y presidentes de Diputación conforme estaba previsto (ligerísimo retraso de una semana), pero someter a los vencedores de dicha elección a la condición resolutoria de que terminará su mandato cuando haya elecciones de verdad, con sufragio universal, para elegir a los concejales y a los diputados provinciales.

Jueves, 28 de diciembre de 1950 Archivo

Hace 75 años | En 1951 funcionará el depósito comercial

Ayer, 27 de diciembre de 1950, se reunió en el Palacio Municipal el Pleno del Consorcio del Depósito Comercial del puerto coruñés. Presidió el señor Delicado Marañón y asistieron el alcalde, señor Molina, y los representantes del Ayuntamiento, señores Aenlle y García Crespo. Se trató en primer lugar del presupuesto para el próximo año. Será el mismo que el vigente, ya que se cuentan con las mismas aportaciones de las entidades interesadas. Se consideró que en el año de 1951 comenzará ya a funcionar el Depósito, ya que lo único que falta es que vengan aprobadas las modificaciones del Reglamento, que se remitió a la Dirección de Aduanas. Se espera recibirlo en el próximo mes de enero. Por lo que respecta al personal, se convocará el oportuno concurso, cuando venga la reglamentación. También fue estudiada la forma de funcionamiento del local.