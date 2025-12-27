Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Roban en tres coches aparcados en una calle de Os Mallos

Continúa la ola de delitos en el barrio coruñés

Abel Peña
Abel Peña
27/12/2025 13:57
Coche dañado en la calle Puerto Rico
Coche dañado en la calle Puerto Rico
A.P.
Estos días, el barrio de Os Mallos es el epicentro de los robos con fuerza en la ciudad, tanto en negocios como en coches estacionados. El más reciente, en la calle Puerto Rico, paralela el centro deportivo de  A Sardiñeira

https://www.elidealgallego.com/a-coruna/2025-12-24/la-ola-de-robos-de-a-coruna-se-extiende-a-cuatro-caminos-826712.html

Allí amanecieron con los cristales rotos tres vehículos y los vidrios esparcidos por la acera. En la mayor parte de los casos, el ladrón había roto la ventanilla del conductor aunque en uno había roto la más pequeña del asiento de atrás,  

https://www.elidealgallego.com/a-coruna/2025-12-19/la-ola-de-robos-sigue-ensanandose-con-os-mallos-825780.html

Había varios objetos en el interior y presumiblemente, el ladrón había tratado de acceder a ellos. Generalmente siempre son artículos de poco valor, de ahí que el ladrón tenga que cometer varios robos en una sola tanda. Al tratarse de una calle poco transitada, es difícil que haya testigos. 

