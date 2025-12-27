Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 27 de diciembre?

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
27/12/2025 07:51
El Cascanueces
El Cascanueces
Este sábado navideño se llena de actividades en A Coruña. De 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 23.00 abrirá el mercadillo de Navidad de la plaza de María Pita

La Casa de los Juguetes, en la OMIC, programa a las 11.00 una escape room bajo el nombre 'Salvar la Navidad', mientras que a las 11.15 habrá un taller de postales navideñas. A las 12.05 el taller será sobre árboles de Navidad sostenibles y a las 13.45 tendrá lugar 'La nariz de Rodolfo'. 

Además, a las 12.00 habrá visitas guiadas a la Casa Museo Picasso, la muestra 'Xavier. Momentos naturales' en el Kiosco Alfonso y el Museo Arqueológico del Castillo de San Antón. 

A las 16.30 se celebrará la fiesta infantil de Navidad en el Centro Cívico de O Castrillón y a las 17.30 horas, la del Centro Cívico de Monelos. 

A las 18.00 el Fórum Metropolitano acoge otra función del ciclo de Títeres: 'Las Almohadas Soñadoras'. 

En pases a las 18.00 y a las 20.30 horas, el Galicia Magic Fest regresa al teatro Colón, mientras que en el Rosalía de Castro el ciclo principal de otoño programa 'Crisálida'. 

En el Palacio de la Ópera, a partir de las 21.00 se podrá disfrutar con todo un clásico navideño con 'El Cascanueces' de Tchaikovsky, de la mano del Tchaikovsky National Ballet. 

En el Palacio Municipal de María Pita abrirá el belén, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que en el cuartel de Atocha lo hará su nacimiento artesanal, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas. 

Además, en el muelle de Batería está la pista de hielo, que este sábado abre de 11.00 a 23.00 horas. 

Marineda City continúa con sus tardes de ilusión infantiles, en las que el protagonismo de este sábado será para 'No Nadal toca... maxina!', que se podrá disfrutar desde las 17.00 en la plaza Emilia Pardo Bazán. Seguirá también en marcha el árbol de los deseos, en el que cada mensaje será una donación de 1 euros para la Asociación Meniños, mientras que los que participen participarán en el sorteo de tarjetas regalo de 25, 50 y 100 euros. Y en la plaza exterior volverá a abrir el mercadillo navideño. 

marineda city

El centro comercial Los Rosales celebra en su club infantil, a las 17.30 horas, un taller de maquillaje centrado en jugar a desfilar. 

La tienda de Zara en la calle Compostela abre las puertas de su pop up navideña, convertida en una gran oficina postal mágica, llena de cartas, trenes y material para dibujar. 

Oleiros abre su pista de hielo, instalada en la Polideportiva de la II República, en Perillo, en horario de 11.00 a 23.00 horas. También en Oleiros, pero en la plaza Esther Pita, están las atracciones navideñas, que este sábado abren de 11.00 a 22.45 horas. El centro cívico de Santa Cruz acogerá de 17.30 a 19.30 horas un taller de Navidad con el nombre 'Los elfos de Papá Noel'. 

En Culleredo el Wintercircus ofrece en el Paseo Marítimo de O Burgo dos funciones, a las 17.00 y 19.30 horas, y abre de nuevo el Winter Park. 

El Paseo Fluvial de Arteixo acoge el mercado de Navidad de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. El programa Arteixogo Nadal, en la plaza del Balneario, situará de 17.00 a 20.00 horas un fotomatón 360º, además de celebrar un taller de 'Rudolf-nariz de chipa' y el espectáculo 'Bubble Magic'. Abre también la Casita del Cartero Real en el Paseo Fluvial, en horario de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Además, en el Auditorio del CSC de Meicende se celebrará el Festival de Cantos de Nadal con el Orfeón de Arteixo y el grupo de pandereteiras del programa Cultiva o Teu Lecer.

