Los Secretos se despiden de A Coruña

Los Secretos en el concierto de este viernes en el Palacio de la Ópera Germán Barreiros

Este viernes 26, Los Secretos arrasaron en el Palacio de la Ópera. La banda, que comenzó su aventura en el 1980, hizo un "lleno absoluto" en el recinto a pocos días de tomarse un año sabático.

El grupo se ha despedido de la ciudad herculina asegurando que "así da gusto despedirse de esta maravillosa ciudad". Y es que el próximo 2026 será un año de parón (que no de descanso, como aclararon en un comunicado) para cargar pilas y prepararse para su 50 aniversario encima de los escenarios, el próximo 2028.

El último concierto del año será en el Auditorio Mar de Vigo este sábado 27 de diciembre.