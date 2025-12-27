A Coruña
Los Secretos se despiden de A Coruña
Este viernes 26, Los Secretos arrasaron en el Palacio de la Ópera. La banda, que comenzó su aventura en el 1980, hizo un "lleno absoluto" en el recinto a pocos días de tomarse un año sabático.
El grupo se ha despedido de la ciudad herculina asegurando que "así da gusto despedirse de esta maravillosa ciudad". Y es que el próximo 2026 será un año de parón (que no de descanso, como aclararon en un comunicado) para cargar pilas y prepararse para su 50 aniversario encima de los escenarios, el próximo 2028.
El último concierto del año será en el Auditorio Mar de Vigo este sábado 27 de diciembre.