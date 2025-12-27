Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Los problemas graves de convivencia y la exclusión social se combinan para generar violencia extrema

Abel Peña
Abel Peña
27/12/2025 06:10
Visita de la Policía Local al 137 de la ronda de Outeiro
Visita de la Policía Local al 137 de la ronda de Outeiro
Germán Barreiros
Compartir vivienda con extraños tiene obvios riesgos. Además de los problemas asociados a la convivencia, pueden llegar a convertirse en algo más serio. Algunos de los sucesos más graves que se han producido en la ciudad en los últimos años se han registrado entre compañeros de piso que han ido más allá de llegar a las manos hasta sacar a relucir las armas blancas. Habitualmente, se trata de personas en riesgo de exclusión. 

En marzo de 2019 tuvo lugar otro incidente en As Lagoas: una mujer de 48 años que vivía con otros cuatro hombres en un piso apuñaló a su novio y casero con un cuchillo de grandes dimensiones, después de que este le anunciara que rompía con ella. Luego prendió fuego al domicilio, así que uno de sus compañeros de piso decidió saltar por la ventana, mientras que los otros dos se quedaron encerrados en el cuarto de baño de la casa en llamas, desde donde telefonearon a los servicios de emergencia. La mujer fue acusada de cuatro intentos de homicidio

Dos personas pasan ante el escaparate de una agencia inmobiliaria en A Coruña

Alquilar habitaciones en vez del piso entero en A Coruña, opción en alza para los caseros

Más información

En abril de 2019, se registró un suceso en una vivienda de Labañou en la que tres hombres compartían piso. Uno de ellos era un oscense que vivía de la asistencia social. Los otros dos se dedicaban a la prostitución: estos mantuvieron una disputa y, según la sentencia, uno se dirigió a la habitación donde estaba el otro para pedirle explicaciones por haber hecho circular un vídeo sexual suyo. Acabó estrangulándolo con un cinturón.

En 2020, en el Agra do Orzán, un hombre apuñaló a su compañero de piso, que le había propinado una paliza cuando abandonaba la vivienda. No lo mató, pero fue condenado a siete años por intento de homicidio. El 2 de enero de 2023 fue detenido un sujeto de 60 años que habría tratado de degollar a su compañero con un cuchillo cuando este le exigió el pago del alquiler. Dos semanas más tarde, a otro moroso sus compañeros le golpearon con una pistola de airsoft.

En febrero de 2024, una mujer en Sada apuñaló en la cara a la mujer con la que convivía. Nunca trascendió el motivo de su disputa. Es de destacar que, habitualmente, estas peleas se salden con un cuchillo, el arma por antonomasia.

En la ronda de Outeiro

El pasado septiembre, la Policía Nacional detuvo a un sospechoso de apuñalar a su compañero de piso. El suceso tuvo lugar en el número 137 de la ronda de Outeiro, conocido porque el dueño alquila habitaciones en todos los pisos, muchas veces a sintecho o a expresidiarios, lo que genera conflictividad.

El Ayuntamiento realizó una inspección a fondo del inmueble poco después. Sin embargo, y para desencanto de los vecinos, no se tapió. 

