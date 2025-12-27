Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Las conexiones coruñesas de la playlist de 2025 de Pedro Sánchez

Óscar Ulla
27/12/2025 17:58
Pedro Sánchez en Moncloa
Europa Press
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido este sábado una lista con sus 18 canciones favoritas del año 2025, una playlist que ha dado en llamar 'Monstruo 2025'. Y como decían Zapato Veloz que "hay un gallego en la Luna", hay también un coruñés, aunque sea de adopción o de rebote, en cada esquina.

Triángulo de Amor Bizarro, banda formada en la urbe herculina por músicos barbanzanos, se cuela en la lista de canciones del año del presidente. No una vez, sino dos. 'Fukushima', en colaboración con León Benavente, y 'Seguidores', con vangoura, ambos de su último disco, 'Cura mi corazón', se han colado entre los temas favoritos del año de Sánchez.

Hay que hilar un poco más fino para ver más conexiones con A Coruña. Pero indirectamente las hay. El último disco de Rosalía, 'Lux', en el que canta a esa ciudad de cristal en la que hace unos años se 'trasquiló', también tiene su hueco en la lista de 2025 del líder del Ejecutivo. No es 'Reliquia' la canción escogida, sino el single que adelantó la artista catalana, 'Berghain'.

Rosalía en su concierto en el Coliseum en 2022

Rosalía menciona A Coruña en 'Reliquia', el segundo adelanto de 'Lux'

El gallego Iván Ferreiro, con su clásico 'Turnedo', también tiene su hueco en las escuchas de Sánchez. Hilando fino, son dos las conexiones herculinas: que Ferreiro traerá su próxima gira al Coliseum y que una de las versiones de 'Turnedo' la canta el músico de Nigrán con el coruñés Xoel López, aunque el presidente ha preferido para su lista la grabación que Ferreiro hizo este año de su icónico tema. Hilando todavía más se podría vincular otro tema, 'Columnas' de Repion, con el propio Xoel López, por haber colaborado el grupo y el coruñés en otro tema en el pasado ('Elevarte caer', uno de los temas más escuchados de los cántabros en Spotify').

Iván Ferreiro ya presentó su viral villancico en el Palacio de la Ópera

Iván Ferreiro actuará en el Coliseum de A Coruña en mayo de 2026

Y en estas fechas festivas se ha dejado ver por A Coruña otro de los artistas favoritos de Sánchez: Guitarricadelafuente. El presidente ha escogido 'Babieca!' para su lista, una canción que resonó en el Coliseum hace apenas unos meses y la pasada semana en el 'miniconcierto' que el 'full time papi' del folklore español dio en las instalaciones de Inditex en Sabón.

Guitarricadelafuente, en Inditex

Guitarricadelafuente celebra la Navidad en Inditex

Alén del puente de A Pasaxe, Sánchez completa su playlist con 'Stand by' de Extremoduro, así como con temas de David Byrne, Sharon Van Etten, Joan as Police Woman, Matt Berninger, Destroyer, Maika Makovski o Rusowsky, entre otros.

