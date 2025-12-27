'La reina de los Cantones' renace 100 años después

'La reina de los Cantones', libro que reedita Arenas cien años después, exactamente, de su salida a la luz Publicaciones Arenas

El 29 de diciembre de 1925 la imprenta coruñesa El Noroeste 'paría' la novela 'La reina de los Cantones'. Exactamente cien años después, este lunes, 29 de diciembre de 2025, el libro de Pedro Gamo volverá a las librerías, esta vez de la mano de la editora de Arenas.

Esta novela costumbrista, escrita por el guadalajareño Pedro Gamo Ortega mientras trabajaba a principios del siglo XX como inspector de Hacienda en A Coruña, se presentará de nuevo al público este lunes a las 13.00 horas en la librería Arenas del Cantón Pequeño.

Lo hará, además, con una madrina de excepción, Rosa Otero, recientemente nombrada hija predilecta de A Coruña, y con una imagen renovada, que llega de la mano de Alfonso Salazar, que se encarga de la portada de la obra.

'La reina de los Cantones' es una reedición facsímil conmemorativa con la que Arenas celebra el centenario de una obra poco conocida, pero que narra a las mil maravillas lo que era la ciudad de A Coruña en los años 20 del siglo pasado y que según publicaciones como la revista ilustrada 'Galicia' "obtuvo tanto éxito".

Porque, además, con esta novela de Pedro Gamo los astros parecen haberse alineado. Y es que la idea de esta reedición surgió de una casual visita de familiares del escritor de Guadalajara a la ciudad herculina. Fue el pasado mes de septiembre. En su viaje hicieron parada en la librería Arenas, donde comentaron que su familiar había trabajado en A Coruña y escrito un libro que 'dibujaba' la ciudad.

En la editora de Arenas recogieron el guante, se dieron cuenta de que la novela cumplía cien años y se lanzaron a construir esta edición facsímil de 'La reina de los Cantones', de Pedro Gamo.

"En torno a un personaje singular, Lucía Daveiga, una 'vampira' de la belle époque que durante un tiempo será la sensación en los paseos de los Cantones coruñeses, y en torno a los difíciles amoríos que mantiene con Rodrigo de Mendoza, muy acordes con el carácter sentimental y chispeante de la época, se despliegan las costumbres locales de la ciudad. La historia sirve de pretexto para que el autor relate fielmente, paso a paso, las formas de vida, los tipos de personas y personajes que pululan en una ciudad portuaria, donde hombres y mujeres procedentes de Cuba, Argentina, etc., regresan con frecuencia a su tierra natal", narra la sinopsis de la novela de publicaciones Arenas.

Pedro Gamo, pese a ser un recién llegado a la ciudad de A Coruña, consigue relatar a la perfección la sociedad urbana de aquella época. Este guadalajareño, nacido en la localidad de Congostrina en 1898, concluyó sus estudios en Madrid y opositó al Cuerpo de Inspectores de Hacienda. Su primer destino, en 1923, fue la ciudad de A Coruña, a la que llegó en enero.

Gamo compaginó su trabajo con su pasión literaria, colaborando con periódicos y publicando poemas, también en El Ideal Gallego, donde se conserva uno de sus primeros textos poéticos, titulado '¡Santiago!' y dedicado en su edición del 25 de julio de 1925 a la festividad de Santiago Apóstol.

El diario también dedicó en noviembre de 1930 unas líneas a su marcha de la ciudad al conseguir otro destino como inspector de Hacienda: "A su instancia fue destinado a la Delegación de Hacienda de Barcelona el inspector diplomado de La Coruña don Pedro Gamo Ortega, querido amigo nuestro y competente funcionario cuya marcha es muy sentida, pues además de su celo en el cumplimiento del deber, por su carácter afable se hacía acreedor a las simpatías de todos sus compañeros y del público en general".

Pedro Gamo se convirtió en un personaje más de la sociedad coruñesa, lo que le hizo más fácil construir la novela 'La reina de los Cantones', su única obra de este género y con el que ponía en sus páginas la pista sobre las costumbres gallegas en general, y coruñesas en particular.