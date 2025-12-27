La presencia de un jabalí en la pista paraliza el aeropuerto de A Coruña

Operativo en Alvedro para cazar a un jabalí que se había colado en la pista Quintana

La presencia de varios jabalíes en la pista del aeropuerto de A Coruña ha paralizado este sábado la actividad en Alvedro.

Según informa la plataforma especializada Alvedro vuela más alto, los aviones procedentes de Madrid y de Milán, que tenían que aterrizar esta mañana a las 08.40 y 09.20 horas, respectivamente, tuvieron que ser desviados al aeropuerto de Santiago por el peligro que suponía la presencia de los animales en pista.

Además, los vuelos que tenían que salir hacia Madrid y Barcelona estaban embarcados, a la espera de recibir el permiso para poder despegar, aunque el primero, que tenía que irse a las nueve y diez terminó desalojando a los pasajeros ante la imposibilidad de hacerlo.

Fuentes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) han confirmado a EFE poco después de las diez que el jabalí ya había sido localizado y se preveía que la incidencia estuviese solucionada en breve.

El propio comandante de uno de los aviones afectados explicó que la incidencia se debía a que se había colado un animal en el recinto aeroportuario y por seguridad, el vuelo se desviaba a Santiago.

Poco antes de las once de la mañana, a los pasajeros que todavía esperaban para poder despegar de Alvedro les comunicaron que el jabalí ya había sido cazado y que la operativa del aeropuerto se pondría en marcha en breve.

Un avión de Vueling despega tras conseguir cazar al jabalí en Alvedro Quintana

Los pasajeros que durante dos horas tuvieron que esperar pacientemente a que su avión despegara, cosa que hizo sobre las once, se quejaron también que desde la compañía aérea no se les dio facilidades para pasar este tiempo mientras continuaba la caza del jabalí. "La sobrecargo nos dio la opción, ya que había niños, de comprar comida o bebida. Pero comprarla, claro", señalaba uno de los viajeros afectados, aún desde dentro de la aeronave.

Mientras tanto, el piloto de uno de los aviones desviados a Lavacolla explicó a los pasajeros que no había tenido más remedio que actuar de ese modo y que más vuelos se han visto afectados, también, en algún caso, por la propia imposibilidad de despegar. "Una vez más pedirles disculpas, pero bueno, la aviación es así", ha dicho, para añadir que nada se puede achacar ni a la terminal ni a las compañías, señala Efe.

"Simplemente se ha colado un animal en el recinto aeroportuario y, por seguridad, la pista tiene que permanecer cerrada", ha resumido, para a continuación agradecer que se haya mantenido en todo momento la calma en cabina. "Espero que este trastorno sea lo menos difícil para ustedes", ha continuado este comandante, que ha dado facilidades para todos aquellos que necesiten hablar. "Estaré en la puerta, por si quieren hacer algún comentario. Por supuesto, dando la cara. Quien quiera hablar conmigo, estaré encantado de atenderles", ha ofrecido.